La colère de Pierre Lapointe et 5 autres moments forts du Gala de l’ADISQ

Puis, parmi les prestations, les moments émouvants, les remerciements et les hommages, nous avons recensé 5 autres moments qui valent le détour.

1 – Le percutant monologue d’ouverture de Louis-José Houde

Il est 8 h 04, Mario Pelchat est déjà en tabarnak, bienvenue , a dit Louis-José Houde en guise d'apéritif. Il ouvrait la soirée en revenant sur la controverse de l’an dernier alors que Mario Pelchat avait critiqué l’ADISQ et Hubert Lenoir le lendemain du Gala. Le chanteur et producteur n’était pas content des gagnants.

Louis-José Houde s’est (faussement) indigné que tous les animateurs de différents galas aient fait des blagues sur cette affaire, sauf lui.

Hé, c’est arrivé à mon gala. C’est mon Mario! C’est ma controverse! C’est ma seule!.... Ha non, s’cuse, il y en a un qui s’est rentré un Félix dans la yeule! Louis-José Houde

Pour les personnes qui l’avaient oublié, l’animateur a rappelé qu’Hubert Lenoir s’était enfoncé son trophée dans la gorge. Il en a profité pour prévenir les personnes gagnantes cette année. C’était drôle une fois. C’était son idée.[...] Je ne peux pas croire que je commence le show en demandant de ne pas se rentrer le Félix quelque part.

2 – L’indignation de Pierre Lapointe

Pierre Lapointe avait fait une sortie contre les géants du web en entrevue à Tout le monde en parle. Il en a remis lors de la présentation du prix de l’album pop de l’année pour demander aux politiciennes et politiciens présents d’agir. Il s’est surtout mis en colère.

Nous sommes tous dans la merde, pas juste l’industrie de la musique, mais aussi les médias, les chauffeurs de taxi, les gens qui font de l’hôtellerie, du commerce au détail et j’en passe , a-t-il précisé.

La raison du coup de gueule de Pierre Lapointe est qu’il pense qu’on se fait voler par des multinationales qui ne paient pas d’impôts au Canada. Pour illustrer ses propos, l’artiste a pris son exemple.

Pour un million d’écoutes de ma chanson Je déteste ma vie (dont j’ai écrit les paroles et la musique) sur l’application Spotify, j’ai touché 500 $. J’ai l’impression que ma contribution à Spotify vaut plus. Pierre Lapointe

Il a supplié les personnes qui ont de la visibilité dans les médias de marteler la même demande, c’est-à-dire que ces compagnies paient des impôts. Il a été ovationné.

3 – Une première pour Florent Vollant

Presque 29 ans jour pour jour après avoir gagné les Félix du microsillon country-folklore et du premier disque de l’année avec le groupe Kashtin, Florent Vollant a remporté le tout premier Félix de l'artiste autochtone de l'année.

Joséphine Bacon et Ghislain Picard ont présenté ce prix en soulignant que les cotes d’écoute du Gala avaient bondi, car de nombreux membres des Premières nations s’étaient joints à la soirée.

En ce moment historique, on est tous gagnants. Merci à l’ADISQ de nous fait cette place, soyez sans crainte, on va la prendre. On n’est pas ici, car on est autochtone, on est ici aussi parce qu’on est bon. Florent Vollant

4 –Quand les univers d’Alexandra Stréliski et d’Elisapie se rencontrent

Alexandra Stréliski, qui a gagné deux Félix, a interprété Burnout Fugue de son album Inscape. Son univers s’est mêlé à celui de l’artiste autochtone Elisapie qu’elle a accompagné au piano pour l’interprétation d’Arnaq, de son album The Ballad of the Runaway Girl. Un duo magique et émouvant.

5 – Louis-José Houde offre un bien-cuit à FouKi

Ce soir, j’aimerais souligner la progression géographique de FouKi qui se retrouve rangée EE. Bienvenue plus près, c’est 14 rangées de valeur ajoutée , a noté Louis-José Houde avant de se lancer dans une énumération des demandes de l’artiste lorsqu’il se produit en spectacle.

J’ai mis la main sur son devis technique de loge. [...] On va décortiquer ça ensemble , a dévoilé l’animateur alors que le jeune rappeur couvrait son visage de sa main.

Fruit, grignotines, citron, miel, cigarettes, gatorade bleu, oreillers ou coussins étaient parmi les demandes.

J’ai 20 ans de tournée dans le corps, un petit conseil le Fouk, ne touche pas un oreiller de loge, tu ne sais jamais qui était là, la veille. Des fois, c’est Patrick Bruel, donc tu ne touches à rien. Louis-José Houde

6 – Hommage à MusiquePlus

La fin de la chaîne MusiquePlus, qui fut l’une des plus grandes vitrines pour les artistes au Québec, a été soulignée lors d’une prestation de Louis-José Houde, accompagné d’Ariane Moffatt au piano.

Tout le monde ici a eu sa phase MusiquePlus. À l’enfance, à l’adolescence comme jeune adulte ou à la mi-trentaine. Puis à un moment donné, tu décroches. Louis-José Houde