Une attaque à l’arme à feu fait 4 blessés, dont un bébé, à Winnipeg

Une personne s’est introduite par la porte d’entrée d’une maison de l’avenue Flora et a fait feu au moins une fois avec un fusil de chasse, explique l’agent Rob Carver, de la police de Winnipeg. Les secours ont été appelés sur les lieux vers 15 h 15.

Trois adultes et un bébé ont été conduits à l’hôpital, où deux d’entre eux reposent dans un état critique et les deux autres, dans un état stable.

Les enquêteurs disent avoir déjà une idée des motifs de l’attaque, mais s’abstiennent de commenter pour l’instant.

Selon l’agent Carver, le niveau de violence augmente en ville et les policiers y arrêtent quotidiennement des gens circulant avec des armes à feu ou des armes blanches.

« On voit plus d’armes à feu dans les rues, plus de violence et on reçoit généralement plus d’appels » ces derniers temps, précise-t-il.

Le week-end a été mortel à Winnipeg, puisque la police rapporte trois autres homicides, portant à 36 le nombre de meurtres commis dans la capitale manitobaine en 2019.