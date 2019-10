Parité aux Communes : encore du travail à faire en Atlantique

Lundi dernier, 97 femmes ont été élues. Elles vont occuper près de 29 % des sièges à la Chambre des communes.

Dans les provinces de l’Atlantique, seulement six femmes ont réussi à gagner dans l'une ou l'autre des 32 circonscriptions. Elles occuperont moins de 19 % de ces sièges. C’est aussi une députée de moins qu’à la suite des élections générales de 2015.

Six, ce n'est pas beaucoup. On ne peut pas encore parler de victoire , se désole Nelly Dennene, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick.

Nelly Dennene, directrice générale du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Six femmes sur 32, ça démontre à nouveau à quel point il faut qu'on travaille sur des mesures législatives pour changer cette représentation et en faire une représentation équitable , dit-elle.

Les six députées désignées en Atlantique sont Ginette Petitpas Taylor (Moncton-Riverview-Dieppe) et Jenica Atwin (Fredericton) au Nouveau-Brunswick; Lenore Zann (Cumberland-Colchester) et Bernadette Jordan (South Shore—St. Margarets) en Nouvelle-Écosse; Yvonne Jones (Labrador) et Gudie Hutchings (Long Range Mountains) à Terre-Neuve-et-Labrador.

Les six femmes élues dans les provinces de l'Atlantique aux élections fédérales de 2019. Photo : Radio-Canada

Elles ont toutes été élues sous la bannière du Parti libéral du Canada, à l’exception de Mme Atwin, membre du Parti vert.

Aucune femme n’a été élue à l’Île-du-Prince-Édouard, où le Parti libéral et le Parti conservateur n’en avaient d’ailleurs aucune comme candidate.

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick a répertorié les promesses formulées par les chefs des partis au cours de la campagne. L'organisme s’attend maintenant à ce que les engagements du prochain gouvernement se concrétisent. Il garde entre autres un oeil sur les enjeux de l’accès à l’avortement et de l’accès aux services de garderie.

Nelly Dennene estime que les débats sont demeurés très en superficialité durant la campagne électorale, au lieu de parler de tout ce qui reste à faire pour enlever des barrières [à l’accès à l’avortement] .

Les femmes racisées, les femmes autochtones, toutes ces populations-là sont tellement marginalisées. On sait qu'on a encore beaucoup de chemin à faire , rappelle-t-elle. Ça va être de voir - avec un gouvernement minoritaire en plus - comment on va réussir à avancer sur certains enjeux.

Réélu à la tête d’un gouvernement minoritaire libéral pour un second mandat, le premier ministre Justin Trudeau s'est engagé à former un conseil ministériel paritaire.

Le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick aimerait voir des mesures concrètes pour assurer la parité dans tout l’appareil gouvernemental, non seulement au Cabinet, mais aussi parmi les secrétaires parlementaires et au sein des différents comités parlementaires.

Les 97 femmes et 241 hommes élus le 21 octobre prêteront serment à Ottawa le 20 novembre.

D’après le reportage de Wildinette Paul