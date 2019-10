Traquer l'orignal, une véritable religion en Gaspésie

J'ai toujours été élevé dans ça , s’exclame Jonathan English, un chasseur de Gaspé. La chasse, c'est une passion, c'est une religion quasiment. J'adore la chasse et ça va toujours rester.

Le défilé des chasseurs a eu lieu dimanche à Gaspé. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Dans la famille Cotton, la chasse est une affaire de famille.

Quand je vois un orignal, ça me tente de le manger et ça me tente de le flatter. Je l'aime quand je le flatte , raconte Alex Cotton, 8 ans.

C'est comme une tradition dans la famille, on a pas mal tout le temps chassé , poursuit son grand frère de 15 ans, Ryan Cotton. Depuis que j'ai 8 ans, je passe du temps dans le bois.

La passion de la chasse à l'orignal se transmet de père en fils chez les Cotton. Photo : Radio-Canada

Il est encore trop tôt pour connaître le nombre de bêtes abattues cette année, mais la saison a été bonne selon les chasseurs.

L'an dernier, plus 5100 orignaux ont été abattus en Gaspésie, contre un peu plus de 2900 au Bas-Saint-Laurent.

Le succès est là, mais c'est certain qu'après quelques jours que tu roules dans le bois et que le monde call partout, c'est certain que ça dérange, on voit que ça ne bouge pas autant , observe le chasseur Darren Cotton.

Les chasseurs ont souligné, dimanche, la fermeture de la chasse avec un traditionnel défilé dans les rues de Gaspé et de Rivière-au-Renard. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Près de 25 000 chasseurs ont pris d'assaut la forêt gaspésienne pour abattre le gros gibier cette année.

Avec les informations de Martin Toulgoat