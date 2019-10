L'Hôpital des Nounours, une simulation pour sensibiliser les enfants au milieu hospitalier

L'Hôpital des Nounours est un projet qui regroupe des étudiants de six programmes de l'Université Laval.

Réunis au Centre Mère-Enfant, les enfants pouvaient se rendre à plusieurs stations qui représentent les différentes étapes qu'un petit patient en peluche aurait à passer à l'hôpital , explique la fondatrice du projet, Élizabeth Richard, externe en pédiatrie.

Le but est de familiariser les enfants au processus qu'ils auraient à passer si jamais ils doivent se rendre à l'hôpital, ce qui permet de réduire la peur.

Élizabeth Richard a eu cette idée après avoir rencontré des étudiants en médecine en Europe où le concept est déjà implanté. Elle a été émerveillée par le projet.

On essaie d'introduire les enfants au milieu hospitalier, à réduire un peu la peur que les enfants ont par rapport aux soins qui peuvent être prodigués. Élizabeth Richard, fondatrice de l'Hôpital des nounours

Élizabeth Richard, fondatrice de l'Hôpital des nounours Photo : Radio-Canada

Simuler une visite à l'hôpital

Le nounours passera d'abord au triage où ses signes vitaux seront évalués par une infirmière.

Ensuite on va consulter le nounoursologue, qui est comme le médecin, donc là on fait des examens physiques, on essaie de comprendre c'est quoi l'histoire de la maladie du nounours , ajoute la future médecin.

Les enfants suivront les nounours en imageries médicales, puis en chirurgie. On a un nounours qui est ouvert, on peut voir les organes à l'intérieur, les enfants ont la chance de recoudre le nounours. Ça leur montre vraiment c'est quoi et dans quel but est-ce qu'on fait ça pour eux , souligne Dominique Chabot, étudiante en médecine et co-présidente de l'Hôpital des nounours.

Des enfants ont participé à l'événement qui vise à diminuer la peur de l'hôpital. Photo : Radio-Canada