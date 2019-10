Plaidoyer pour l'alerte Silver pour retrouver les personnes âgées disparues

Monica Wickham croit que les choses auraient dû se passer autrement pour son père, John Pop, qui souffrait de démence sévère.

« Les personnes âgées ont besoin de la mise en place d'une alerte pour que le public sache qu'elles sont disparues. Car certaines d'entre elles redeviennent des enfants », dit Monica Wickham, la voix nouée par l'émotion.

Le corps de son père a été retrouvé dans une zone boisée samedi après des recherches actives de la GRC de Chilliwack. L'homme avait été vu vivant pour la dernière fois mardi dernier, peu après être sorti de chez lui pour une promenade. Ce n'est que le lendemain que l'information concernant sa disparition a commencé à circuler sur les réseaux sociaux, souligne Mme Wickham.

« Sur Facebook, puis la communauté, c'est comme ça que l'information a d'abord circulé. Ça a pris au moins 24, 48 heures pour que les gens soient au courant », dit-elle.

Elle croit que la mise en place d'une alerte Silver, à l'image des alertes Amber lancées lors de disparition d'enfants, permettrait de diffuser plus rapidement sur de nombreuses plates-formes des renseignements importants pour retrouver un proche avant qu'il ne soit trop tard.

Monica Wickham souhaite qu'une alerte pour les personnes âgées disparues soit mise en place pour aider les familles. Photo : Radio-Canada

Des exemples américains

Un tel système existe dans plusieurs États américains, dont le Texas et la Floride. Dans cas de la Floride, une procédure d'alerte locale met à contribution des stations de radio et de télévision. Une procédure à l'échelle de l'État est activée si la personne disparue conduit un véhicule.

En Colombie-Britannique, chaque corps policier a son propre système d'alerte dans le cas d'une disparition d'aîné.

Le service de police de Vancouver, par exemple, envoie des photos aux médias ainsi que toute information pertinente et utilise ses propres réseaux sociaux.

Lorsqu'une alerte Amber est déclenchée, tout va plus vite : la radio et la télévisioin la diffusent aussitôt, et parfois même les panneaux routiers, car chaque minute compte. L'enlèvement d'un enfant est une situation qui évolue très rapidement.

Des équipes de recherche et sauvetage sont souvent déployées pour retrouver des personnes atteintes de démence qui se perdent notamment dans des parcs ou des régions rurales. Photo : Shane Fowler

Différent contexte

Selon le sergent Chris Horsley de la police de Vancouver, les cas de disparitions d'aînés sont différents et difficilement comparables à ceux qui nécessitent le déclenchent des alertes Amber.

« Dans le cas des aînés, le déclin de la santé cognitive peut se faire sur des années, et les familles peuvent normalement s'y préparer », dit-il.

Il ajoute que les alertes Amber comportent généralement des éléments concrets comme des descriptions de voitures et des plaques d’immatriculation et souligne qu'une photo ou une simple description physique procure moins d’information.

« Souvent, tout ce que nous avons, c’est un nom et peut-être une photo, dit M. Horsley. Les circonstances qui mèneraient à l’alerte [Amber] sont également très différentes. »

Les services de police craignent par ailleurs que l'accumulation d'alertes désensibilise la population et réduise par le fait même l'efficacité des alertes Amber.

Prévention

Debra Sheets, professeure de sciences infirmières à l’Université de Victoria, est en faveur de l'alerte Silver pour retrouver des personnes âgées.

Elle souligne néanmoins que les familles de personnes âgées atteintes de démence devraient aussi se servir de la technologie pour plus de sécurité.

Des détecteurs qui sonnent lorsque des portes sont ouvertes ou des appareils de localisation GPS dans les chaussures ou les bracelets sont des mesures de sécurité préventives que peuvent mettre en place les familles, fait-elle valoir.

Avec les informations de Kathryn Marlow et Timothé Matte-Bergeron