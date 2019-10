Quels seront les impacts de la transition énergétique sur les emplois à Hydro-Québec?

Les récents investissements d'Hydro-Québec dans l'énergie solaire et les batteries de voitures électriques changeront la nature des emplois au sein de la société d’État, selon le président du syndicat, Stéphane Michaud.

Il y a un risque de pertes d'emploi si l’on n'évolue pas avec la technologie , explique ce dernier. C'est pour cela qu'il va falloir surveiller de près l'avènement des nouvelles technologies que ce soit les batteries, le solaire. Il faut conserver l'expertise de cette nouvelle technologie qui arrive pour que ça devienne du développement pour nos employés de métiers.

Le président du Syndicat des employés de métiers d'Hydro-Québec, Stéphane Michaud, croit que les technologies peuvent contribuer au développement de nouveaux métiers dans la société d'État. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Le syndicat garde également un œil attentif sur les conditions de la transformation prochaine de la centrale thermique des Îles-de-la-Madeleine en simple centrale d'appoint. Lorsque l'électricité sera transportée par un câble sous-marin, Hydro-Québec s'est engagée à maintenir les 82 emplois aux Îles en les convertissant vers d'autres activités.

Le président régional du Syndicat pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, William Castonguay, dit ne pas avoir de raison de douter des promesses de la société, mais promet de demeurer vigilant.

En 2027, Hydro-Québec prévoit la fermeture de la centrale [thermique] , dit-il. Ce que l'on veut avoir, c'est la préservation des postes qui va être un enjeu majeur. Hydro-Québec s'est engagée à donner un plan d'ici 2021 sur ce qu'il va arriver avec ces emplois. Les emplois vont rester aux Îles, mais il y aura probablement une relocalisation dans d'autres métiers.

Le président du Syndicat pour le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, William Castonguay, observe de près les transformations d'emplois qui auront lieu aux Îles-de-la-Madeleine. Photo : Radio-Canada / Denis Leduc

Le congrès bisannuel du syndicat commence officiellement lundi et se prolongera jusqu'à vendredi. Plus de 150 délégués représentant 6000 monteurs de ligne, électriciens et autres employés d'Hydro-Québec sont attendus à Rimouski. Parmi les conférenciers, on compte un représentant syndical de la France devant témoigner des changements qui se vivent en Europe dans le secteur énergétique.

Avec les informations de Denis Leduc