Appel au vote pour les projets du Fonds d'investissement citoyen de Sherbooke

Au total, 30 projets à vocation communautaire, sociale, culturelle, éducative et environnementale soumis par des organismes à but non lucratif ont été sélectionnés.

La députée de Sherbrooke Christine Labrie discute du projet soumis par le Théâtre de l'Insomnie. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Christine Labrie invite les résidents de la circonscription de Sherbrooke à voter à son bureau à partir de lundi matin jusqu'à jeudi en fin d'après-midi. Les projets sont présentés sur son site web.

La députée a une enveloppe de 25 000 dollars à partager entre les organismes qui vont remporter le vote populaire. Un montant pigé à même son budget discrétionnaire.

En mars dernier lors du premier appel de projets tenu par la députée, neuf organismes avaient reçu entre 2 000 et 3 000 dollars.

Plus de 300 personnes ont répondu à l'appel de la députée de Québec solidaire dans la circonscription de Sherbrooke samedi après-midi. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

La parole aux jeunes

Samedi, les gens étaient invités à venir voir les kiosques de présentation à l'École Mitchell-Montcalm et à voter.

Pour une première fois, les jeunes de 5 à 17 ans étaient invités, eux aussi, à se prononcer.

Je trouve important que les jeunes aient leur mot à dire sur les projets. C'est aussi une façon d'initier les jeunes à la citoyenneté aussi , explique Christine Labrie.

Tout le monde ici est citoyen, peu importe leur âge. Christine Labrie, députée de Sherbrooke

Enthousiaste, Mareme Ba a voté pour le projet de son père. Il offre de faire du ski aux enfants qui n'ont pas les moyens financiers .

Mareme Ba, Lindsay Rhéaume-Jean et Sophia Maric sont fières d'avoir voté pour leurs projets préférés samedi. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

Son ami Lindsay Rhéaume-Jean a voté pour l'organisme GRIS-Estrie. J'ai voté pour l'organisme parce qu'il y a beaucoup de gens dans ma famille qui sont dans la communauté LGBTQ.

Oeuvrant depuis 27 ans dans la région, l'organisme Action Saint-François veut mobiliser des gens pour ramasser des matières résiduelles le long des cours d'eau en Estrie. Photo : Radio-Canada / Philippe Grenier

L'organisme environnemental Action Saint-François était aussi présent. On ramasse des déchets et on peut récupérer 80 % de ces matières-là, du verre, du métal, du plastique, des pneus , explique son directeur Robert Léo Gendron. Il espère gagner pour pouvoir financer 25 activités de nettoyage des berges et des cours d'eau en Estrie.

Les gagnants seront connus au début du mois de novembre.