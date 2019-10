Une tournée dans les Prairies mémorable pour le groupe de musique québécois Jabbour

Durant deux semaines, les musiciens Guillaume Jabbour et Bill Gossage se sont rendus dans une dizaine de municipalités. Ils ont fait des arrêts à Buena Vista, Fort Qu’Appelle, Carrot River, Greenwater Lake, Melfort et Prince Albert, en Saskatchewan, ainsi qu’à Swan River, The Pas, Flin Flon et Cranberry Portage, au Manitoba.

Pas question de fréquenter les grandes salles de spectacles et les hôtels cinq étoiles cependant, puisque le programme Chemin chez nous encourage les artistes à aller à la rencontre des habitants en privilégiant l’option des concerts maison.

On arrive environ deux heures avant le spectacle, on apprend à connaître nos hôtes et on soupe avec eux avec un petit verre de vin , explique Guillaume Jabbour, qui mettait les pieds pour la première fois en Saskatchewan.

C'est tellement intime. Souvent, après le spectacle, on discute avec nos hôtes. Ça nous permet d’apprécier la vie qu’ils mènent dans leur région et nous lier d’amitié avec les gens , poursuit Bill Gossage.

La majorité des spectacles donnés par Guillaume Jabbour et Bill Gossage ont attiré entre 20 et 25 personnes. Photo : Guillaume Jabbour

Réalité linguistique

Même si les deux hommes ont rencontré quelques francophones sur leur chemin, comme à Zenon Park, leur public, lui, était majoritairement anglophone.

Ils ont toutefois pris bien soin de faire comprendre à leurs hôtes l’histoire qui se cache derrière leurs chansons francophones.

On a réussi à les faire chanter en français avec une chanson à répondre. On a beaucoup ri, on faisait des blagues et les gens étaient vraiment réceptifs par rapport à nos chansons , note Guillaume Jabbour, qui ajoute aussi avoir apprécié l’environnement paisible qu'offrent les Prairies.

Les deux musiciens ont également apprécié l'environnement paisible des Prairies et les beaux couchers de soleil comme celui-ci, aperçu à Denare Beach, en Saskatchewan. Photo : Guillaume Jabbour

Le séjour de Guillaume Jabbour et de Bill Gossage en sol saskatchewanais et manitobain est presque terminé, mais le retour à la maison s’annonce tout aussi chargé, car ils auront l’occasion de faire des prestations musicales à bord du train qui les ramènera à Montréal.