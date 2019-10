Des centaines de manifestants mobilisés en solidarité avec le Liban

Des centaines de manifestants se sont rassemblés dimanche au Celebration Square de Mississauga alors que la diaspora libanaise se mobilise en solidarité avec le Liban.

On est là aujourd'hui pour soutenir le peuple libanais parce que c'est la première fois que tous les Libanais sont unifiés pour manifester contre la corruption et contre l'économie paralysée , a déclaré l'une des organisatrices de l'événement, Suzan Rakha.

Le pays est paralysé alors que des dizaines de milliers de manifestants sont dans les rues depuis une dizaine de jours pour dénoncer la corruption endémique ainsi que le communautarisme du système politique et son clientélisme ethnique et confessionnel.

L'économie, c'est vraiment grave au Liban, il y a beaucoup de ségrégation , déplore un autre organisateur, Xavier Caffrey.

Les manifestants exigent un état laïc, démocratique, juste et équitable contre le système confessionnel actuel du Liban. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Les manifestants exigent un état laïc, démocratique, juste et équitable. Et ils réclament la démission du gouvernement qu'ils jugent corrompu, et incapable de fournir certains services primaires à sa population telle que l’électricité ou l’eau courante.

Un des partis au pouvoir a déjà annoncé son départ du gouvernement, mais le peuple libanais exige que le reste suive l’exemple, arborant les slogans Tout le monde, ça veut dire tout le monde .

Perturbations

Les organisateurs veulent montrer un mouvement uni et ont d’ailleurs demandé aux participants de ne pas apporter des symboles des divers partis politiques.

La révolte libanaise dépasse les appartenances confessionnelles, régionales ou politiques. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Toutefois, cette manifestation pacifique a été perturbée par au moins deux contre-manifestants progouvernementaux, scandant Non, pas tout le monde et brandissant des pancartes présentant une citation du président libanais, Michel Aoun: Les fonds volés doivent être récupérés et toute personne qui a volé des fonds publics doit être tenue pour responsable , pouvait-on lire.

Appelés par les organisateurs de la manifestation, des policiers sont intervenus pour accompagner les contre-manifestants en dehors du rassemblement où la situation commençait à s'échauffer.

La Banque mondiale rapporte que plus du quart de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté.

Avec les informations de Myriam Eddahia