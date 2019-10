Blessée par un chien, elle dénonce les propriétaires négligents dans une vidéo

« Je courais comme d’habitude quand j’ai été attaquée par deux chiens. Le plus gros m’a sauté dessus et m’a griffée », raconte-t-elle, les larmes aux yeux, dans une vidéo qu’elle a publiée sur son compte Facebook pour dénoncer les propriétaires de chien qui négligent l’éducation de leur animal de compagnie.

Sa vidéo a été vue par 30 000 personnes et a été partagée plus de 1000 fois.

Je voulais faire une vidéo pour me vider le coeur et là, je me suis dit : “pourquoi ne pas montrer au monde ce que ça nous fait à nous les coureurs, les marcheurs, les cyclistes quand les chiens viennent nous voir et qu’on n’est pas prêt à les recevoir” , raconte-t-elle.

Elle a aussi porté plainte à la police contre la propriétaire du chien qui l’a blessée. Cette dernière a reçu un constat d’infraction.

L’éducateur canin Nicolas Potvin rappelle l’importance de bien dresser son animal.

C’est beaucoup d’encadrement lorsqu’il est jeune. Il faut que ton chien te voie clairement prendre des décisions , explique-t-il.

Bien que Marie Line Tremblay craigne encore de croiser un chien, elle a repris ses habitudes.