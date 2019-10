Mobilisation bénévole sans précédent pour l’halloween à Sept-Îles

D’abord impliqué dans l’événement à titre de salarié pour ITUM, Ovila Fontaine estime avoir finalement donné plus de 25 heures de son temps bénévolement, tant il était enthousiaste de prendre part à l’organisation du Vieux Poste Hanté.

Pour Ovila Fontaine, le Vieux Poste Hanté est un exemple de la réconciliation amorcée entre autochtones et allochtones. Photo : Radio-Canada

Animation, maquillage, décoration et construction du site : depuis juin, ils sont plus d'une centaine de bénévoles, de tous les horizons, à s'être impliqués pour la réalisation de cet événement.

Près de 60 jeunes bénévoles se sont impliqués dans la préparation du Vieux Porte Hanté. Photo : Radio-Canada

Alexandra Rodrigue est membre de Marée Motrice, l’organisme responsable de l’événement. Elle estime à plus de soixante le nombre de jeunes bénévoles qui ont mis la main à la pâte.

Nos plus jeunes bénévoles ont 12 ans et les plus vieux ont au-dessus de 70-75 ans , ajoute-t-elle.

Alexandra Rodrigue est membre de Marée Motrice, l'organisme responsable de l'événement. Photo : Radio-Canada

Il y a aussi beaucoup de gens de la communauté de Uashat Mak Mani-utenam. Il y a beaucoup de francophones, on espère également accueillir la communauté anglophone dans nos activités. Alexandra Rodrigue, membre de l'organisme Marée Motrice

L'année dernière, l'événement avait attiré près de 2000 visiteurs. Cette année, ils étaient près du double à être au rendez-vous.

Plusieurs familles ont participé à l'événement. Photo : Radio-Canada

Pour plusieurs, participants comme bénévoles, cet engouement démontre bien l'importance de tels événements pour la communauté. Julie Malek est du nombre. Celle qui est également une salariée d’ITUM, a fini par être gagnée par l’enthousiasme ambiant et ne plus compter ses heures d’implication.

Pour l'occasion, Julie Malek s'est chargée de faire bloquer une section du boulevard des Montagnais. Photo : Radio-Canada

On a besoin d'activités comme cela pour la population. Ça crée des ponts entre les autochtones et les allochtones. Julie Malek, agente de communication, ITUM

Au lendemain de l'événement, les bénévoles s'accordent une courte période de repos avant de se lancer à nouveau dans la planification d'un autre événement, cette fois pour célébrer Noël.