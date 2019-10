Rona : François Legault ne s’excusera pas

Mardi, l’entreprise américaine qui possède Rona depuis 2016, Lowe’s, a licencié 60 employés de son service de comptabilité de Boucherville, en Montérégie. Les emplois seront transférés vers le siège social de l’entreprise en Caroline du Nord.

Cette nouvelle faisait suite aux informations de TVA Nouvelles publiées le 16 octobre et selon lesquelles Lowe’s s’apprête à transférer du Québec vers l’Inde la quasi-totalité des emplois en technologie de l’information de l’entreprise.

Mercredi, le premier ministre Legault et son ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, ont remis en question la transparence de l’entreprise. À cette occasion, M. Legault a dit qu’il « essaie d’acheter québécois dans des magasins québécois ». « Moi, j'irais ailleurs », a pour sa part lancé M. Fitzgibbon.

Ils se sont ensuite défendus d'appeler au boycottage de Rona, mais des propriétaires de quincailleries affiliées à Rona ont dénoncé leurs propos, qui « ont donné un coup de massue sur le cœur des marchands affiliés ».

Certains de ces détaillants ont accusé les élus de « ne plus encourager nos entrepreneurs du Québec » et ont demandé des excuses au premier ministre, ce qu'ils n'obtiendront vraisemblablement pas.

Chez Rona, il y a des magasins qui appartiennent à des Québécois et des produits qui sont Québécois. Donc, il faut faire la part des choses, a précisé François Legault, dimanche, tandis qu’il présentait sa candidate pour l’élection partielle du 2 décembre dans Jean-Talon, à Québec.

C’est sûr que Rona-Lowe’s, il y a des produits achetés au Québec, mais il y a des produits qui sont achetés [ailleurs] via Lowe’s , a déclaré le premier ministre.