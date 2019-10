Une finale relevée au Challenger Banque Nationale de Saguenay

L'Américaine Robin Anderson affrontait la Néerlandaise Indy De Vroome, tombeuse de la Québécoise Françoise Abanda en demi-finale.

L'Américaine a remporté le premier set 6-3 avant de voir la Néerlandaise rebondir et enlever les deux manches suivantes 6-4 et 7-5.

La championne a mis la main sur une bourse de 9142 dollars américains.

À la fin de la rencontre, un hommage a été rendu au président de l'organisation, Jean Delisle, pour son apport au sport dans la région au cours des 4 dernières décennies. Il avait également été honoré par Tennis Canada il y a quelques mois.

Jean Delisle a été honoré pour sa contribution à l'essor du tennis dans la région. Photo : Radio-Canada / Lynda Paradis

Samedi, les Québécoises Mélodie Collard et Leylah Annie Fernandez ont remporté la finale du double contre les favorites du tournoi. Le duo a vaincu la Britannique Samantha Murray et la Néerlandaise Bibiane Schoofs en deux manches de 7- 6 et 6- 2.

Le tournoi a connu un record d'achalandage. Il faut dire que le tennis a un regain de popularité depuis les exploits de Bianca Andreescu, championne du US Open et ex-participante au Challenger Banque Nationale de Saguenay à trois reprises.