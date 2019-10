Le Nord-du-Québec en mode séduction

Gatineau, Montréal, Sherbrooke et Québec étaient les quatre grandes villes étaient ciblées dans le cadre de l'événement La Ruée vers le Nord 2019.

Les organisateurs souhaitent mieux faire connaitre la région, ses spécificités, ses opportunités d'emplois et de vie.

C'est sûr qu'à la Baie-James, on est à proximité de tout, à proximité de forêt, à proximité de notre travail, à proximité des infrastructures aussi. C'est un milieu de vie qui est dynamique, on a plusieurs festivals, activités culturelles, on a accès à des médecins de famille. On a des écoles, des institutions d'enseignement entièrement rénovées au goût du jour. On est déjà chaleureux et sympathique et on a de très bons emplois disponibles pour ces gens-là , Nancy Lapointe, porte-parole de La Ruée vers le Nord.

La première Ruée vers le Nord organisée en 2008 avait pour thème les emplois dans le domaine minier.