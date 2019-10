L’élimination d’un crédit d’impôt inquiète les compagnies de jeux vidéo de l'Alberta

Cette mesure, qui avait été mise en place par le précédent gouvernement néo-démocrate, offrait un crédit d’impôt de 25% sur la main d’oeuvre. Elle incluait également un autre 5% pour les employés faisant partie d’un groupe sous-représenté ou de la diversité.

Je me sens trahi Trent Oster, fondateur du studio Beamdog

« Lorsque le Nouveau Parti démocratique a annoncé, après un long processus de consultation avec l’industrie, qu’un crédit d’impôt serait offert pour uniformiser la concurrence avec d’autres provinces j’étais plein d’espoir », explique-t-il.

Son entreprise avait le projet de doubler le nombre d’employés, passant de 50 à 100, mais ça ne sera maintenant plus possible, dit-il.

L’entreprise de jeux vidéo Improbable basée à Londres a choisi, l’an dernier, Edmonton pour ouvrir sa succursale nord-américaine.

Selon son directeur général, Aaryn Flynn, le crédit d’impôt offert par l’Alberta avait aidé à démarrer le bureau d’Edmonton.

« Je suis déçu. C’était un programme sur lequel nous nous appuyions », signale-t-il.

Le directeur général de Improbable North America, Aaryn Flynn affirme que l'entreprise est déterminée à garder ses bureaux d'Edmonton, mais devra peut-être investir ailleurs.

La fin du crédit d’impôt n’entraînera pas le déménagement de l'entreprise selon Aaryn Flynn mais va modifier la façon dont elle envisage les investissements.

« Plus le gouvernement attendra avant de nous dire de quelle façon il entend soutenir notre industrie et comment il envisage de l’intégrer dans son plan de diversification, plus nous envisageons de dépenser notre argent ailleurs », mentionne-t-il.

L’an dernier, l’Alberta estimait que plus de 50 studios de médias numériques interactifs opéraient dans la province et qu'ils employaient plus de 500 travailleurs à temps plein.

