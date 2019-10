Plus de 5300 clients dans la région d'Ottawa et en Outaouais sont privés d'électricité dimanche

Dans l'est ontarien, entre Arnprior et Dunrobin, ce sont plus de 5183 personnes qui sont privées d'électricité, selon le site Hydro One, à 14 h dimanche.

De l'autre côté de la rivière des Outaouais, la majorité des clients d’Aylmer ont à novueau de l'électricité chez eux. Seuls 225 clients sont toujours sans d’électricité.

La société d’État que tous les problèmes seront corrigés vers 18 h 15.

Une porte-parole d'Hydro-Québec a souligné que l'interruption de service s'est déclenchée au poste Glenwood, à Aylmer. Selon le site web du fournisseur, un bris d'équipement serait en cause.

Plus de détails à venir