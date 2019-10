Un premier titre professionnel plus tôt que prévu pour Mélodie Collard

La Gatinoise a remporté le titre en double au Challenger de Saguenay samedi avec Leylah Annie Fernandez.

On était vraiment contentes, mais un peu surprises , a lancé Collard, avec un large sourire sur son visage. C’était juste la deuxième fois qu’on jouait ensemble, Leylah et moi. À Roland-Garros [junior], on avait bien fait, mais on n’avait pas passé proche de gagner.

Les deux Québécoises ont battu les favorites du tournoi, la Britannique Samantha Murray et la Néerlandaise Bibiane Schoofs 7-6(3) et 6-2. Collard, dont le père est originaire du Saguenay, pouvait compter sur une cinquantaine de membres de sa famille pour l’encourager pendant la finale.

L’équipe adverse avait 63 ans combinés versus 33 ans combinés pour Leylah et Mélodie et elles sont allées les chercher quand même. C’est presque impossible à croire , a lancé Mathieu Toupin, l’entraîneur de Collard, alors qu’il était sur le chemin du retour vers Gatineau.

Ce serait faux de dire qu’on prévoyait un titre aussi tôt , a-t-il ajouté, en référence notamment aux nombreuses blessures que la jeune femme a dû combattre au cours de l’année et à son apprentissage des hauts et des bas d’une joueuse de tennis professionnelle.

Collard s’était inclinée devant Fernandez en simple jeudi, au deuxième tour du tournoi. Mélodie apprend avec la maturité qu’autant dans une victoire que dans une défaite, on peut apprendre plein de choses, mais un moment donné, c’est très important de gagner pour avoir la confiance , a mentionné Toupin au sujet de sa protégée.

Ça m’aide à voir que c’est sûr que j’ai le niveau pour faire des tournois qui sont plus gros et que je peux jouer avec des joueuses professionnelles. Mélodie Collard

L’adolescente ne sera que de passage à la maison puisqu’elle se rendra à Toronto lundi pour participer à un autre tournoi de l’ ITFInternational Tennis Federation du même calibre que le Challenger de Saguenay.

Collard a obtenu un laissez-passer pour le tableau principal en simple et elle jouera à nouveau avec Fernandez en double.

Elle et son entraîneur jurent que les attentes ne sont pas plus élevées maintenant qu’elle a en poche un premier titre professionnel, mais une surprise est si vite arrivée.