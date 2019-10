Des chercheurs de l'UQAT s'intéressent à la douleur chronique

Un laboratoire de recherche en épidémiologie de la douleur chronique a été lancé en 2018 et la directrice Anaïs Lacasse en fait un bilan positif.

Pour la professeure-chercheure à l'UQAT, Anaïs Lacasse, c'est une condition qui n'est toutefois pas assez reconnue.

On a plusieurs axes auxquels on s'intéresse, notamment une meilleure reconnaissance de la douleur donc c'est quelque chose qui touche une personne sur cinq, mais qui n'est pas toujours reconnue. On se dit que c'est normal d'avoir mal, on ne fait pas nécessairement les démarches pour soulager notre douleur, donc déjà reconnaître et qu'il y ait aussi moins de préjugés des employeurs et des professionnels de la santé , dit-elle.

Elle explique qu'une personne qui ressent une douleur depuis au moins trois mois souffre de douleur chronique.

Les symptômes peuvent avoir une cause, par exemple, je me suis blessée, ça a mal guéri, c'est devenu de la douleur qui persiste dans le temps. Ça peut être dû à une maladie, de l'arthrite rhumatoïde, migraine, mais peu importe la cause, peu importe si c'est léger ou si c'est sévère, à partir du moment où c'est de 3 à 6 mois on va considérer ça comme chronique , précise-t-elle.

Avec des professionnels de la santé, la directrice du laboratoire de recherche en épidémiologie de la douleur chronique, Anaïs Lacasse participait samedi une journée de conférences sur l'arthrite au campus de Rouyn-Noranda pour répondre aux questions des participants.