I quit : c’est la première chose que l’on voit en approchant de la résidence de Mme Plamondon.

Épuisée de solliciter — sans succès, dit-elle — l’aide du ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP), Joanne Plamondon a peint ce sinistre message (« j’abandonne », en français) dans la fenêtre de sa demeure pendant les inondations du printemps dernier.

Toutefois, la maison est maintenant déserte. Les circonstances ont forcé la propriétaire à trouver refuge dans sa roulotte.

Je n’ai plus d’espoir, je n’en ai plus. Joanne Plamondon, sinitrée

Mme Plamondon a été durement touchée par la crue du printemps 2017. Étant invalide, elle dépendait alors des revenus générés par des locataires qui habitaient dans ses trois propriétés.

Là, après les inondations, plus de locataires. Il faut que je me revire de bord rapidement, parce qu’il n’y a plus d’argent qui rentre , relate-t-elle. Le cas de Mme Plamondon est complexe, car tant sa résidence personnelle que les logements qu’elle loue à d’autres personnes ont été ravagés par la crue.

Une des résidences de location de Joanne Plamondon a aussi été endommagée et a dû être soulevée. Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

Résultat : elle ne parvient toujours pas à obtenir les sommes du gouvernement du Québec pour immuniser ses propriétés et réparer les dégâts.

Le sort s’acharne

Comme si ce n’était pas assez, Joanne Plamondon confie avoir aussi perdu sa mère après les inondations de 2017. Un deuil qu’elle porte encore aujourd’hui et qui s’ajoute à sa santé fragile.

Je sortais d’un cancer il n’y a même pas un an, j’étais épuisée des traitements que j’ai reçus […] et financièrement je n’avais pas les reins assez solides , dit-elle.

La complexité de sa situation fait en sorte que ses dossiers traînent, tant et si bien qu’au moment des inondations du printemps dernier, ils n’étaient toujours pas complètement réglés.

Le MSPministère de la Sécurité publique du Québec n’avait pas répondu aux demandes d’information de Radio-Canada au sujet du dossier de Mme Plamondon au moment de mettre en ligne.

Poussée hors de chez elle

Maintenant sans maison salubre où habiter, Mme Plamondon a été poussée dans son dernier retranchement : sa roulotte.

D’un jour à l’autre, la banque peut venir chercher la maison et je suis toute nue dans la rue , explique-t-elle, en précisant qu’elle dépend de la maison pour l’électricité et l’eau courante de sa roulotte.

L'intérieur de la maison inhabitable de Joanne Plamondon, sinistrée des inondations à Gatineau en 2017 et en 2019. Photo : Radio-Canada / Pierre-Paul Couture

Mais l’inexorable chute du mercure à l’approche de l’hiver contraint la Gatinoise à se trouver un nouveau plan de secours.

Je n’ai pas les moyens d’habiter au Canada, je ne peux pas rester dans ma roulotte, il fait trop froid avec l’humidité. Ce n’est pas fait pour vivre en hiver. Je m’en allais vers le Mexique, parce que c’est la seule place où j’ai les moyens [de vivre] , raconte Mme Plamondon.

J’ai besoin de m’accrocher à quelque chose qui va me donner le goût de me lever le matin et de me battre pour continuer à vivre. Joanne Plamondon

Elle ajoute qu’elle peine à trouver les liquidités nécessaires pour payer l’essence qui lui permettrait de se rendre à destination.

Manque de personnel

Le conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp, Jean-François Leblanc, est bien au fait de dossiers comme celui de Mme Plamondon. Le secteur qu’il représente a été sévèrement touché par les inondations.

M. Leblanc explique que des représentants du gouvernement du Québec lui ont mentionné l’origine du problème lors d’une rencontre la semaine dernière : le manque de personnel.

Ils m’ont dit : “oui, on engage du monde. C’est de la formation qu’on doit faire. Ce sont des postes qui ne sont pas super plaisants” , raconte M. Leblanc. Ils ont des défis […], mais je ne les excuse pas du tout.

Le conseiller a fait un appel à tous les concitoyens de son district pour déterminer combien d’entre eux avaient encore des dossiers ouverts datant de la crue de 2017. Une quinzaine de personnes ont répondu par l’affirmative.

On a les mains liées à plusieurs niveaux […] et même si on essaie de s’impliquer dans le dossier, on ne peut pas. Jean-François Leblanc, conseiller municipal du district du Lac-Beauchamp

Le pouvoir réel de l’appareil municipal est limité, déplore M. Leblanc. Le soutien à long terme pour les citoyens dans des circonstances semblables revient au gouvernement du Québec.

Le gouvernement va nous dire : “on n’a pas [d’obligation] de te rendre des comptes dans ce dossier-là” , constate l’élu.

