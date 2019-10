Gala de l’ADISQ : le meilleur de la musique québécoise à l’honneur ce soir

L’humoriste Louis-José Houde doit animer dimanche son quatorzième Gala de l’ADISQ consécutif, une soirée où le travail des artistes, artisans et artisanes de la musique québécoise sera récompensé.

Le maître de cérémonie a tenu à souligner la grande présence féminine dans les finalistes désignés par l’ADISQ cette année. « C’est à peu près paritaire sur le plan des nominations », a-t-il expliqué en entrevue cette semaine à Radio-Canada.

Avant Le Premier Gala de l’ADISQ, qui a décerné mercredi des prix pour les meilleurs albums dans plusieurs genres n'étant pas représentés au gala principal, Alexandra Stréliski et Vincent Robert, alias Les Louanges, partaient favoris avec six nominations de chaque côté.

Vincent Roberge, alias Les Louanges Photo : Radio-Canada

Le jeune multi-instrumentiste originaire de Lévis est reparti de cette soirée avec deux Félix, soit celui de l’album de l’année (choix de la critique) et celui de l’album alternatif de l’année. Dimanche soir, il sera dans la course pour trois trophées : Chanson de l’année, Révélation de l’année et Auteur-compositeur ou auteure-compositrice de l’année.

La pianiste Alexandra Stréliski est également en nomination dans ces deux dernières catégories. Son album Inscape a déjà été désigné meilleur album instrumental de l’année mercredi soir.

La pianiste Alexandra Stréliski Photo : La production est encore jeune inc. / Karine Dufour

Le rappeur Loud, qui avait remporté le Félix du meilleur album de rap l'année dernière pour son opus Une année record, pourrait bien ajouter des trophées à sa collection. En plus d'être nommé comme interprète masculin de l'année, son album Tout ça pour ça se retrouve dans la catégorie de l'album rap de l'année. Il est également en lice dans la catégorie du meilleur spectacle de l'année et comme artiste ayant le plus rayonné hors Québec.

Le groupe Bleu Jeans Bleu, dont la chanson Coton ouaté a récemment passé le cap des 3,5 millions de visionnements sur YouTube, pourrait récolter deux trophées dimanche. Il est nommé dans les catégories de l’album pop de l’année et du groupe ou duo de l’année.

Une absence remarquée

Par ailleurs, on a appris samedi soir qu’Éric Lapointe ne serait pas présent au gala. Le chanteur, formellement accusé de voies de fait contre une femme vendredi dernier, a « informé l’ADISQ que dans les circonstances, [il ne serait] pas présent au gala de demain », peut-on lire dans un courriel transmis par une porte-parole.

En plus du prix pour l’album rock de l’année remporté mercredi pour Délivrance, Éric Lapointe est en nomination dans la catégorie de l'interprète masculin de l’année. Il devait également monter sur scène pour remettre un Félix.

Le Gala de l’ADISQ sera diffusé sur les différentes plateformes de Radio-Canada à compter de 19 h 30, pour le tapis rouge. La cérémonie principale doit débuter 30 minutes plus tard.