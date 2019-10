Le public participera à la refonte du programme de Sherbrooke Citoyen

Les questions environnementales, l'urbanisme et la qualité de vie seront au coeur des échanges lors d’une première table ronde prévue le 21 novembre. Par la suite, les citoyens seront invités à donner leur opinion sur l'économie locale, la bonne gouvernance et la participation citoyenne, à l'occasion d’une deuxième rencontre le 25 février.

La chef du parti, Évelyne Beaudin, souligne que Sherbrooke Citoyen espère ainsi s'assurer de refléter les préoccupations des citoyens.

On veut le meilleur programme possible et on s’est dit que la meilleure façon d’y arriver est de s’ouvrir et d’être vraiment en phase avec ce que les gens veulent avoir finalement comme offre politique.

Evelyne Beaudin, chef de Sherbrooke Citoyen