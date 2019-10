Une réduction du budget des syndicats étudiants met des services en péril

Des programmes et services fournis sur certains campus ontariens sont en difficulté après que le gouvernement Ford a autorisé les étudiants à se désister et ne plus payer pour des services jugés « non essentiels ».

La « liberté de choix des étudiants », initiative annoncée par le gouvernement provincial en janvier, permet aux étudiants des collèges et universités de choisir les services qu'ils veulent recevoir et de ne plus s'acquitter de certains frais.

Chaque établissement a une définition différente des services qui sont considérés comme « essentiels » et « non essentiels ».

Certains frais restent obligatoires, tels que ceux destinés aux initiatives en matière de santé, de sport et de loisir, à la sécurité sur les campus, et au soutien scolaire. D'autres, comme ceux qui financent les journaux étudiants et les banques alimentaires, sont facultatifs.

La station de radio CJRU de l'Université Ryerson vient par exemple de recevoir son budget semestriel d'automne, qui indique que 56,7 % des étudiants à temps plein ont choisi de ne pas payer les frais de la station.

En prévision d'une diminution du financement, CJRU a dû mettre à pied deux employés au printemps dernier. Il y a beaucoup de stress et d'incertitude , a déclaré Jacky Harrison, directrice générale de la station. Les radios de campus en Ontario vont rétrécir.

La radio ne sera pas non plus en mesure de soutenir autant les musiciens locaux en organisant des concerts et en les payant. Cela se fera sentir dans toute l'économie de la musique , déplore Mme Harrison.

Liberté de choix néfaste pour les moins aisés

L'Association étudiante de formation continue de Ryerson a vu 41 % des étudiants qu'elle représente se retirer des frais non essentiels. Le plus durement touché est le programme de bourses qui distribue annuellement plus de 125 000 $ de subventions en fonction des besoins.

Plus de 55 % des étudiants de premier cycle ont choisi de ne pas payer les frais dédiés au journal du campus de Ryerson, The Eyeopener. La moitié des étudiants ont également choisi de ne pas payer les frais soutenant les étudiants réfugiés.

L'Union des étudiants de l'Université d'Ottawa a constaté qu'environ 20 % des étudiants de premier cycle ont choisi de ne pas payer les frais de vie étudiante pour les clubs et les associations.

L'initiative « liberté de choix des étudiants » a été annoncée par le gouvernement provincial en janvier dernier. Photo : Radio-Canada / Christian Noël

La Fédération des étudiantes et étudiants de l'Université York a signalé que 17 % des étudiants se sont retirés des frais non essentiels. Pour le syndicat représentant les étudiants des cycles supérieurs, cette proportion est de 11%, ce qui pourrait avoir une incidence sur sa bourse d'études internationale et son fonds de solidarité aux peuples autochtones, selon les étudiants.

En fait, [le gouvernement] retire le choix aux étudiants , a déclaré Felipe Nagata, président de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants de l'Ontario.

Les associations étudiantes, qui gèrent les fonds, ne connaissent ni les chiffres de non-participation ni leur budget avant que l'année scolaire ne soit entamée de quelques semaines. Et parce que le budget est divisé par semestre, les associations étudiantes devront à nouveau établir un budget en hiver, et tous les semestres suivants.

C'est difficile à prédire, et avec cela, il est difficile d'avoir un service cohérent. Ce n'est vraiment pas bon pour la vie sur le campus. Felipe Nagata, président de la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants de l'Ontario

En mai dernier, la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants ainsi que la Fédération des étudiantes et étudiants de York ont poursuivi le gouvernement de l'Ontario en justice au sujet de l'initiative « liberté de choix des étudiants ».

Le gouvernement dit ne pas pouvoir commenter la mise en œuvre de l'initiative parce que la question est actuellement devant les tribunaux.