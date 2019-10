Un service de vidéo sur demande pour promouvoir les films du Yukon

Le service de vidéo sur demande Available Light on Demand a été lancé cette semaine par la Yukon Film Society et le Klondike Institute of Art and Culture.

Selon Dan Skolowski, qui organise le Festival de court-métrage de Dawson City, la demande pour ce genre de service était là.

De nombreux cinéastes veulent rassembler leurs films en ligne depuis des années, mais c’est quelque chose qui coûte très cher à faire par soi-même , explique-t-il.

Non seulement le service était demandé par les cinéastes, mais selon le directeur artistique de la Yukon Film Society, Andrew Connors, il l’était aussi par le public.

Il arrive très souvent que des gens nous contactent pour nous demander où ils peuvent trouver une copie d’un film , précise-t-il.

Le service de vidéo sur demande offrira gratuitement le visionnement des courts-métrages. Pour les films plus longs, il faudra payer.

Déjà trois films sont disponibles depuis le 22 octobre. L’un d’un River a été réalisé par Daniel Janke.

Le film River de Daniel Janke fait partie des trois premièrs oeuvres disponibles sur le service de diffusion sur demande. Photo : Radio-Canada / Dave Croft

Certaines personnes ont visionné mon film grâce à ce service et m’ont contacté pour me demander d’en voir plus , se réjouit-il.

Deux autres productions seront ajoutées au service le 29 octobre dont Left Hand Path de Jessica Hall.

Pouvoir faire quelque chose comme ça sans avoir à y passer beaucoup de temps et d’énergie à développer des relations pour faire avancer les choses, c’est formidable. C’est vraiment utile , s’exclame-t-elle.

Avec les informations de Dave White