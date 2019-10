Les altistes, contrebassistes, violoncellistes et violonistes à l'honneur à Jonquière

Une longue tradition culturelle se poursuit au grand plaisir des musiciens et accessoirement, des mélomanes. En fin de semaine, le Rassemblement des cordes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui a vu le jour en 1985, est une fois de plus réuni pour apporter la dernière touche à un concert destiné à être présenté devant public.

Bon an mal an, cette association regroupe des instrumentistes de différents âges et calibres.

La constitution de l'ensemble varie d'une fois à l'autre.

Il s'agit d'altistes, de contrebassistes, de violoncellistes et de violonistes.

Cette année, des gens de la région, mais aussi de Québec sont de la partie.

Ils sont épaulés par des professeurs chevronnés qui enseignent, par exemple, au Conservatoire de musique de Saguenay.

Les artistes ont reçu les partitions des pièces qu'ils devront jouer durant le spectacle il y a déjà quelques semaines.

Ils ont donc pu se pratiquer individuellement.

Avis aux intéressés

Le concert doit avoir lieu à la salle Pierrette-Gaudreault, de Jonquière, dimanche après-midi.

Le point fort du spectacle, dont le thème sera l'eau, promet d'être la présentation d'une pièce commune à laquelle tous les participants vont contribuer.

Si le passé est garant de l'avenir, de 90 à 100 musiciens amateurs et professionnels se retrouveront alors sur scène.

Selon la coordonnatrice du Rassemblement des cordes du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Marie-Aude Turcotte, le moment sera certainement magique.

D'après elle, plusieurs des instrumentistes ont l'habitude d'être seuls lorsqu'ils s'exercent.

Or, ils sont sur le point de se joindre à un événement de groupe, de jouer dans un orchestre .

À son avis, la musique d'ensemble est toujours très formatrice .