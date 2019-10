La Ville d'Ottawa songe à céder au privé les espaces publics de Lansdowne

Une proposition que n'approuve pas le conseiller du quartier Capitale, Shawn Menard, qui craint que le parc soit transformé en espace commercial.

OSEGOttawa Sports and Entertainment Group est déjà responsable du stade TD et de l'aréna, en plus d'être propriétaire des trois équipes sportives, soit le Fury, les 67's et les Redblacks d'Ottawa, et de gérer la location de locaux commerciaux.

Dans un rapport publié vendredi, le directeur municipal d'Ottawa recommande à la Ville de céder la gestion des lieux à OSEGOttawa Sports and Entertainment Group . L'entreprise en a fait la proposition à la Ville fin septembre.

Si la demande est approuvée, l'entité serait responsable des événements au pavillon Aberdeen, de la gestion de l'édifice de l'Horticulture, la Grande pelouse ainsi que la place utilisée pour le marché des producteurs fermiers.

En ce moment, ces dossiers sont gérés par des employés de la Ville.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) L'espace public la Grande pelouse au parc Lansdowne. Photo : Radio-Canada / Kate Porter/CBC

Par ailleurs, le rapport recommande à la Ville de tenir une consultation publique menée par le directeur général Dan Chenier et de lancer les négociations avec OSEGOttawa Sports and Entertainment Group .

Le but premier de ce transfert vers l'entité privée serait d'éliminer les coûts opérationnels et, ainsi, payer les réparations nécessaires au pavillon Aberdeen.

En ce moment, la Ville perd environ 1 million de dollars par année pour les opérations. Pourquoi avoir deux organisations pour gérer un seul site? , a souligné le maire d'Ottawa, Jim Watson, dimanche, en insistant sur le fait que pour le moment, le projet se limite à consulter le public sur la gestion du parc.

Dans sa proposition, OSEGOttawa Sports and Entertainment Group dit pouvoir améliorer l'expérience des visiteurs et des membres de la communauté. La direction prétend pouvoir augmenter le nombre de visiteurs pour le faire passer de 4 à 5 millions annuellement.

OSEGOttawa Sports and Entertainment Group promet également de maintenir son soutien à la communauté locale.

L'entité ne commentera pas les procédures avant d'avoir officiellement déposé sa demande devant le Comité des finances et du développement économique, le 5 novembre.

Craintes d'une commercialisation

Shawn Menard se dit inquiet d'une telle proposition. Il estime que les intérêts des résidents et des visiteurs ne seraient pas défendus si le terrain était géré par une entreprise privée.

Le but d'une entreprise privée est de faire des profits, sans trop de surveillance du public , estime-t-il.

Il soutient également qu'il n'y a pas eu de consultations publiques, comme le recommande le rapport.

Le parc Lansdowne est une place publique magnifique, et pourtant, la Ville semble prête à tout céder aux intérêts privés. Shawn Menard, conseiller municipal

Selon le conseiller, la Ville n'aurait pas eu de problèmes à coordonner des événements sur le site par le passé.

Entre janvier 2018 et mars 2019, le parc Lansdowne a été l'hôte de 98 événements gratuits qui ont attiré 98 000 personnes. Les événements privés auraient rapporté à la Ville 425 000 $.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) La Place Lansdowne au parc du même nom à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Kate Porter/CBC

Certains producteurs agricoles qui vendent leurs produits au parc tous les dimanches redoutent une éventuelle prise en charge par OSEGOttawa Sports and Entertainment Group .

Je suis inquiet parce que mes revenus dépendent fortement de cet espace , a souligné Kyle White, un producteur laitier qui vend sa marchandise au marché fermier.

Ma plus grande inquiétude, c’est de savoir s’ils vont nous expulser. Est-ce que le marché va rester? , se demande quant lui John Weathead, un producteur maraîcher qui fait affaire au parc Lansdowne depuis dix ans.

Même si OSEGOttawa Sports and Entertainment Group devait prendre les rênes du site, les producteurs agricoles y garderaient leur place, a martelé le maire Watson.

Il ne se passera rien avec le marché fermier. Il va continuer d’être une partie vitale de ce site. Ils avaient des craintes au moment de la revitalisation, mais elles ne se sont jamais concrétisées , a-t-il insisté.

Revamper le parc Lansdowne

Au printemps dernier, la direction d' OSEGOttawa Sports and Entertainment Group avait promis à la ville de développer des projets afin d'attirer le public en dehors des événements sportifs des Redblacks, des 67's et du Fury.

Ce à quoi OSEGOttawa Sports and Entertainment Group a répondu en organisant le marché de Noël de type européen cette année, ainsi que de nouvelles scènes pour des performances musicales.

Des pertes nettes sur 15 mois

Le rapport décrit les états financiers du partenariat entre la Ville et OSEGOttawa Sports and Entertainment Group . Il rapporte des pertes nettes de 12,7 millions de dollars de janvier 2018 à mars 2019.

Des pertes toutefois difficiles à comparer par rapport à l'année précédente, puisqu'en 2017, la Place TD avait reçu la Coupe Grey. Les pertes ont été évaluées à 7,9 millions de dollars dans un calendrier fiscal modifié.

Les associations communautaires des quartiers Glebe, Ottawa Sud et Est organisent des rencontres publiques à l'édifice de l'Horticulture le 28 octobre à 19 h, pour discuter de la proposition d' OSEGOttawa Sports and Entertainment Group .

Avec les informations de Kate Porter de CBC