2 morts et 14 blessés dans une fusillade au Texas

Radio-Canada

Au moins 2 personnes ont été tuées et 14 autres ont été blessées dans une fusillade dans la nuit de samedi à dimanche à Greenville au Texas.

La fusillade a eu lieu lors d'une soirée hors campus de l'université Texas A&M, précise Buddy Oxford, chef adjoint du bureau du shérif du comté de Hunt. Buddy Oxford, chef adjoint du bureau du shérif du comté de Hunt. Photo : Associated Press / Ryan Michalesko S’adressant aux médias, M. Oxford a indiqué qu'il n'y avait qu'un seul tireur et que les policiers étaient toujours à la recherche du suspect. Il n’a rien dit sur l’état des 14 blessés, soulignant toutefois que les victimes étaient des jeunes, probablement des étudiants de l'université. Quelque 750 personnes étaient présentes lors de la fête, ajoute M. Oxford, qui précise que la fusillade a commencé 15 minutes après l’arrivée des policiers, appelés sur les lieux à la suite de plaintes concernant le stationnement.