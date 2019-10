Menaces dans trois écoles du N.-B. : la police s’en mêle

Trois écoles secondaires du District scolaire anglophone Ouest du Nouveau-Brunswick ont envoyé une lettre aux parents vendredi après-midi, pour les informer que des messages et des vidéos « de nature menaçante » circulent.

Dans cette lettre, les écoles de Fredericton, Leo Hayes et Oromocto indiquent qu’ils sont « attachés à la sécurité des élèves » et qu’ils travaillent avec la police et le district scolaire pour résoudre la situation.

La lettre ne donne aucun autre détail sur la nature des vidéos ou encore sur l’envergure des menaces proférées.

La Fredericton High School Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le directeur du district, David McTimoney, dit que des tensions surgissent parfois entre des élèves et que ces situations étaient généralement réglées au sein de l’école.

« Dans des cas particuliers, les écoles travaillent avec le district et la police parce que la tension et le désaccord entre les enfants semblent être plus forts que d’habitude », dit-il.

Le directeur du district raconte que des batailles entre élèves éclatent parfois dans certaines écoles, mais il ne peut indiquer combien de fois.

Écusson de la police de Fredericton Photo : Radio-Canada

La police de Fredericton dit n’avoir aucune tolérance pour de telles activités et travaille activement avec les écoles pour mettre de l’ordre dans cette histoire. Elle demande à quiconque « au courant d’activités criminelles » de bien vouloir communiquer avec les autorités.

Dans cette lettre envoyée aux parents, on leur demande d’avoir une discussion avec leur enfant au sujet « du respect et de la sécurité sur les médias sociaux ».

Un problème généralisé

Pourtant, cette situation ne se produit pas uniquement dans les écoles anglophones. Partout au Nouveau-Brunswick, des élèves sont victimes d’intimidation de la part de leurs camarades de classe.

En 2013, la vidéo, d'un élève de l'école Harrison Trimble roué de coups sans qu'aucun jeune n'intervienne, avait vite fait le tour des réseaux sociaux.

En 2016, une vidéo d’une élève de Rexton se faisant pousser sur son casier en a dégoûté plusieurs au pays, avant d’ouvrir le débat sur la place des médias sociaux à l’école. L’affaire avait fini dans les mains des enquêteurs de la police.

En 2018,la mère d’un élève de la Polyvalente Thomas-Albert s’est tournée vers les tribunaux pour obtenir justice pour son fils victime d’intimidation depuis longtemps.

Plus tôt cette année, une étudiante malade de Moncton s’est fait intimider par l’entremise d’une nouvelle application mobile appelée YOLO. Kelly-Ann Gallien s’en était prise à ses intimidateurs en dénonçant sa situation dans les médias.

Au lieu de se morfondre, elle a décidé de partager son expérience afin d'aider d'autres jeunes comme elle à tenir bon dans les moments semblables. Photo : Radio-Canada / Jean-Philippe Hugues

« Je me suis déjà fait dire [des choses] en face, mais pas autant d'insultes et autant de méchanceté. En arrière d'un écran, il y a bien des choses qui peuvent se faire », avait alors dit Kelly-Ann Gallien.

L’intimidation entre les jeunes un problème à tel point que le ministre de l’Éducation, Dominic Cardy,a sonné l’alarme en début d’année scolaire. Il demande aux enseignants de collaborer afin de trouver des solutions à ce fléau.

Le ministre croit qu’il faut miser sur de nouvelle discipline.

« Nous allons nous assurer que les enseignants ont le pouvoir de disposer d’une discipline appropriée dans leurs classes », rapporte le ministre de l’Éducation.