Donald Trump confirme que le chef de l'État islamique est mort

Il est mort comme un chien. Il est mort comme un lâche , a lancé Donald Trump, lors de son allocution depuis la Maison-Blanche dimanche matin, avant de préciser qu'un « grand nombre de combattants djihadistes » ainsi que des enfants ont péri au cours de l'attaque.

Traqué par les forces spéciales aidées de chiens, Abou Bakr Al-Baghdadi s'est réfugié dans un tunnel avec trois de ses enfants et a déclenché sa veste d'explosifs, se tuant ainsi que [ses] trois enfants , a précisé le président américain. L'identité d'Al-Baghdadi a pu être confirmée par un test d'ADN réalisé sur place.

Il est mort après avoir couru dans un tunnel sans issue, gémissant, pleurant et criant , a affirmé le président républicain. Son corps a été mutilé par l'explosion , a-t-il précisé.

L'homme le plus recherché du monde, considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs pays, avait été plusieurs fois annoncé mort ces dernières années.

Donald Trump, qui a assisté à l'assaut en direct de la Maison-Blanche, a insisté sur le « succès incroyable » de cette mission, qui constituait la priorité de son administration en matière de sécurité nationale. Il a également avancé qu'il s'agissait d'une nouvelle de « plus grande envergure » que la mort d'Oussama ben Laden en 2011 sous l'administration de Barack Obama.

Aucun militaire américain n'aurait perdu la vie dans le cadre de l'opération, a précisé M. Trump.

Le président américain a expliqué avoir approuvé cette attaque presque une semaine avant qu’elle n'ait lieu. Lors de son allocution télévisée, il a notamment tenu à remercier la Russie, la Turquie, la Syrie, l'Irak et les Kurdes.

D’abord lancée par Newsweek, la nouvelle avait été rapportée samedi soir par plusieurs médias américains, dont CNN, ABCNews et NBCNews. À la conclusion de l’opération, le président avait d'ailleurs tweeté que quelque chose de majeur venait de se passer sans toutefois donner plus de détails.

Image de Abou Bakr Al-Baghdadi tirée de la vidéo diffusée sur un site lié à l'État islamique. Photo : The Associated Press

Cette annonce pourrait bien donner un nouvel élan à la popularité de Donald Trump, embourbé dans des procédures de destitution. Sa décision de retirer les troupes américaines du nord-est de la Syrie avait été critiquée tant par des démocrates que des républicains craignant que le groupe armé État islamique regagne du terrain.

Un travail conjoint avec le renseignement américain

Les autorités irakiennes ont également confirmé dimanche avoir fourni la localisation du chef du groupe djihadiste aux troupes américaines.

Une section spécialisée a travaillé pendant un an et le renseignement national a pu localiser le repaire d'Al-Baghdadi, indique un communiqué du commandement militaire irakien.

Nos sources en Syrie ont confirmé à l’équipe de renseignement irakienne responsable de traquer Al-Baghdadi qu’il a été tué à côté de son garde du corps à la suite de la découverte de sa cachette. Il a tenté de faire sortir sa famille d’Idlib en direction de la frontière turque , avait notamment précisé un officiel irakien, samedi soir, après la diffusion d'une vidéo de l'opération sur la chaîne de télévision d’État irakienne.

Le président turc Tayyip Ergodan a également réagi dimanche à la mort du chef de l'El, en indiquant qu'elle marquait un tournant décisif dans la lutte conjointe contre le terrorisme .

Du côté des forces kurdes, partenaires de Washington durant la lutte contre l'EI, le commandant des Forces démocratiques syriennes (FDS), Mazloum Abdi, a salué sur Twitter une « opération historique réussie », résultant d’un travail conjoint avec les services d’intelligence américains . Mais il a toutefois mentionné redouter des représailles de la part du groupe armé État islamique.

Les cellules dormantes vont venger Al-Baghdadi. Donc, on s'attend à tout, y compris des attaques contre les prisons gérées par les forces kurdes, où sont détenus des milliers de djihadistes , a-t-il illustré.

Des réactions internationales unanimes, sauf du côté russe

Les réactions à l'international ne se sont pas fait attendre, notamment en Israël, où le premier ministre Benjamin Nétanyahou a félicité un allié clé du pays.

Je veux féliciter le président Trump pour cet accomplissement impressionnant ayant mené à la mort du chef de l'EI. Cette réussite est une étape importante, mais la bataille continue , a-t-il déclaré, alors qu'il était en visite dans une base militaire israélienne.

Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a quant à lui souligné qu'il s'agissait d' un moment important dans le combat contre la terreur, mais que la guerre contre le groupe État islamique n'est pas encore terminée . Nous travaillerons avec nos partenaires de la coalition pour mettre un terme aux activités meurtrières, barbares de Daech (El) une bonne fois pour toutes. ,a-t-il mentionné.

Alors que les réactions se multiplient pour saluer l'opération américaine, Moscou reste quant à elle sur sa réserve et met en doute l'annonce présidentielle.

Le porte-parole du ministère de la Défense russe, Igor Konachenkov, a notamment déclaré dimanche ne pas avoir « d'informations fiables » sur une énième mort d’Abou Bakr Al-Baghdadi, faisant par ailleurs état de détails contradictoires qui soulèvent des doutes sur la réalité et, surtout, le succès de l'opération américaine .

Une première apparition en cinq ans

Fin avril, l’EI a diffusé une première vidéo en cinq ans d’Abou Bakr Al-Baghdadi, un peu plus d’un mois après la chute de son « califat » autoproclamé.

La vidéo n’était pas datée et le lieu de tournage était inconnu, mais Al-Baghdadi y évoquait les attentats de la Pâque catholique contre des églises et des hôtels au Sri Lanka, survenus un peu plus tôt en avril.

Al-Baghdadi, de nationalité irakienne, était un ultraconservateur devenu actif dans l’insurrection islamiste contre les forces américaines à la suite de l’intervention en 2003 qui a renversé le président Saddam Hussein.

Il a notamment été détenu par les forces américaines à la prison irakienne d’Abou Graïb, qui a été connue en raison des abus commis par des soldats américains à l’égard de ses prisonniers.

Par la suite, Al-Baghdadi a joint les rangs d’Al-Qaïda, où il a pris du galon. Ce groupe a fini par rejoindre l'organisation armée État islamique (EI) et Al-Baghdadi en est devenu le chef en 2010, à la suite de l’assassinat de son prédécesseur lors d’une opération militaire conjointe américano-irakienne.

L’EI a rapidement pris de l’expansion et, en 2014, Abou Bakr Al-Baghdadi a autoproclamé son « califat » sur de vastes territoires en Irak et en Syrie, au terme d'une offensive de combattants arabes et kurdes soutenus par la coalition internationale.

Déclenchée en 2011, la guerre civile en Syrie a fait plus de 370 000 morts, selon l’ONU.