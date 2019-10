Les conflits d’intérêts, un casse-tête pour les organismes franco-ontariens

Didier Marotte est bien actif dans le secteur communautaire de la région de Windsor-Essex où il réside. En plus d’être directeur général d’un centre communautaire francophone, il est également conseiller scolaire et membre du conseil d’administration d’une entité de planification des services de santé en français, trois rôles avec lesquels il doit jongler avec délicatesse.

Il faut se rappeler de quel chapeau nous portons dans les discussions que l’on entame et dans quel rôle nous l’entamons. Il faut choisir notre position et les dossiers dans lesquels on participe , indique-t-il.

Didier Marotte est directeur général du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Pour M. Marotte, même si aucun acteur associatif communautaire n’est à l'abri d’un potentiel conflit d’intérêts, la tendance semble plus marquée du côté des francophones en raison de la démographie.

Étant donné qu’on travaille souvent en communautés francophones, le nombre de personnes est moindre et la représentation à plusieurs tables est plus élevée. C’est cela qui fait la différence entre les associations anglaises et les associations communautaires francophones. Didier Marotte, directeur général du Centre communautaire francophone de Windsor-Essex-Kent

Des représentants de plusieurs organismes de la francophonie ontarienne ont d’ailleurs pris part samedi à un atelier sur la gestion des conflits d’intérêts dans le cadre du congrès de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario.

La présidente du Regroupement des organismes francophones de Thunder Bay, Claudette Gleeson, explique que malgré les nombreuses précautions administratives que prennent des organismes francophones, la présence dans de nombreux conseils d’administration des mêmes personnes peut créer une perception de conflit d’intérêts qui est tout aussi dommageable.

On est dans une petite communauté, on ne veut jamais donner l’impression qu’il y a un conflit. Souvent le conflit n’est pas là, mais une impression pourrait même créer une révolte communautaire, nuire à la réputation des organismes et ça pourrait avoir un effet boule de neige. Dans un petit milieu, ça peut se faire facilement. Claudette Gleeson, présidente du Regroupement des organismes francophones de Thunder Bay

Claudette Gleeson estime que l'apparence d'un conflit d'intérêts pourrait être tout aussi dommageable qu'un réel conflit d'intérêts. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

Mme Gleeson ajoute avoir remarqué que certaines personnes renoncent à se joindre à des organes d’administration par crainte de se mettre en situation de conflit d’intérêts.

À lire aussi : François Boileau reçoit le prix Paulette-Gagnon de l’AFO

Des facteurs contributeurs

Le consultant en gouvernance communautaire Pierre Bourbeau, qui a animé l’atelier de samedi, atteste que les inquiétudes entourant les situations de conflits d’intérêts se manifestent au sein d’organismes communautaires de partout en province.

Il estime toutefois que ces inquiétudes sont en partie non fondées.

Trop souvent, on se fait dire que parce qu’on est impliqué sur plusieurs conseils d’administration, que nous sommes en conflit d’intérêts. Mais la question de conflit d’intérêts, c’est vraiment un concept généré dans un cadre de prise de décision , note M. Bourbeau.

Il souligne également que la structure de gouvernance qu’adoptent plusieurs organismes, qui mettent de l’avant la provenance de leurs administrateurs, peut être propice à la création de situations conflictuelles.

Pierre Bourbeau recommande à tous les organismes d'offrir une formation en gestion de conflits d'intérêts à leurs administrateurs. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

M. Bourbeau reconnaît que la représentation régionale est nécessaire surtout dans les organismes dont la portée est provinciale, mais croit qu’il faut trouver un juste équilibre entre cet objectif et la recherche de compétences lors du recrutement d’administrateurs.

Quand on est dans ce système-là [la représentation régionale], ce qu’on doit faire, c’est que dès le départ, c’est de sensibiliser nos administrateurs par rapport au concept de gestion de conflits d’intérêts, de se donner les bons outils pour être capable de les repérer, comme par exemple un formulaire de déclaration de conflits d’intérêts , déclare-t-il.

Lorsqu’on est moins sur un principe de représentation, donc sur un système moins automatisé et qu’on peut chercher des gens, là, c’est intéressant dans un profil de compétences, de mettre certaines qualités qu’on recherche par exemple l’intégrité, l’humilité et donc quelqu’un qui est déjà sensibilisé par rapport à cette question de gestion de conflits d’intérêts. Pierre Bourbeau, consultant

L'adoption de ce dernier modèle pourrait même permettre un recrutement plus facile de nouveaux administrateurs, selon M. Bourbeau.