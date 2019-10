François Boileau reçoit le prix Paulette-Gagnon de l’AFO

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) a décerné à l’ancien commissaire aux services en français, François Boileau, le Prix Paulette-Gagnon qui reconnaît les « efforts et le cheminement professionnel exemplaire d’une personne à l’endroit de la communauté francophone ».

L’AFO a remis ses prix de reconnaissance lors de son congrès samedi soir, à Sudbury.

François Boileau était à la tête du Commissariat aux services en français depuis sa création en 2007 jusqu’en avril dernier, à la suite de la décision du gouvernement Ford d’abolir le Commissariat, soulevant un tollé au sein de la communauté franco-ontarienne. Depuis le 1er mai, c’est l’unité des services en français du Bureau de l’Ombudsman de l’Ontario qui a hérité des tâches du Commissariat.

M. Boileau a d'ailleurs remercié l'engagement de la communauté pour défendre la francophonie. J'ai beaucoup apprécié la résistance au cours des derniers mois, ça a été un phénomène extraordinaire , a-t-il déclaré.

Je suis fier d'être Franco-Ontarien, je suis fier de faire partie d'une communauté qui se tient debout et qui n'hésite pas à avancer, et qui avance avec dignité, avec détermination et avec fierté. François Boileau, gagnant du Prix Paulette-Gagnon

C'est un prix qui revient aussi à l'ensemble de l'équipe du commissariat, ce sont quand même eux qui ont abattu un travail remarquable au cours des 12 dernières années. J'ai eu cette chance, ce privilège d'être à la tête de cette organisation-là, je l'accepte avec beaucoup d'humilité pour mes collègues et ce que le commissariat représentait , a-t-il aussi souligné.

L’ex-commissaire aux langues officielles du Canada Dyane Adam, qui assure la présidence du conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français (UOF) et Félix Saint-Denis, animateur culturel auprès de la communauté franco-ontarienne et directeur artistique du spectacle L'écho d'un peuple, étaient aussi en lice pour remporter le Prix Paulette-Gagnon.

Un prix rebaptisé en l'honneur d'une grande dame

Le prix, anciennement connu sous le nom de pilier de la francophonie a été rebaptisé cette année en l’honneur de la Franco-Ontarienne décédée en 2017 qui s’était vivement impliquée dans le secteur des arts et de la culture francophone dans la province.

Au cours de sa carrière de plus de 40 ans dans les arts, Paulette Gagnon a notamment été directrice administrative du Théâtre du Nouvel-Ontario, directrice générale de La Nouvelle Scène d’Ottawa et présidente de la Fédération culturelle canadienne-française. Elle a aussi dirigé l’Association des théâtres francophones du Canada (ATFC), l’organisme responsable de la création de la Fondation pour l’avancement du théâtre francophone au Canada. Cet organisme a d’ailleurs rebaptisé un prix théâtral en son honneur.

François Boileau se réjouit d'être le premier récipiendaire du prix sous sa nouvelle mouture.

Paulette Gagnon était une femme extraordinaire, une militante, une battante donc de recevoir un prix qui porte son nom, je ne peux pas être plus honoré que ça. François Boileau, ancien commissaire aux services en français de l'Ontario

Lors de son décès, Paulette Gagnon était directrice du développement de la Place des Arts du Grand Sudbury.

D'autres membres récompensés

Le Conseil scolaire de district catholique de l’Est ontarien (CSDCEO) a de son côté remporté le Prix de l’Horizon franco-ontarien, qui récompense un projet, une pratique ou une initiative communautaire, entrepris par un groupe, contribuant à la vitalité de la collectivité.

Le conseil scolaire a été récompensé pour son initiative Le petit entrepreneur qui s'adresse aux élèves de 4 à 12 ans désirant explorer leur fibre entrepreneuriale. L'initiative permet aux participants d'avoir accès à des mentors du secteur pour développer un projet d'entreprise.

Le média franco-ontarien #ONFR+ et le Théâtre français de Toronto (TfT) étaient également nominés pour recevoir cette distinction.

De gauche à droite: le président de l'AFO, Carol Jolin, François Bazinet, François Boileau et la représentante du Nord-Ouest au CA de l’AFO, Claudette Gleeson. Photo : Radio-Canada / Bienvenu Senga

François Bazinet a remporté le Prix Florent-Lalonde qui reconnaît les efforts et l’engagement d’un bénévole au sein de la communauté . François Bazinet s'est notamment distingué pour son implication dans la création de plusieurs monuments de la Francophonie, notamment à Cornwall ou plus récemment dans l'Est ontarien à Prince Albert.

Ce sont des monuments qui content une histoire. François Bazinet, gagnant du Prix Florent-Lalonde

Félix Saint-Denis, de nouveau, et la présidente de l'Association des communautés francophones d'Ottawa, Soukaina Boutiyeb, faisaient aussi partie des finalistes pour ce prix.