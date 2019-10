Ouragan Dorian : le dernier morceau de la grue effondrée à Halifax est retiré

Les complexes opérations de démantèlement et de retrait de la grue avaient débuté plus tôt ce mois-ci. La stratégie consistait à d’abord attacher la grue au bâtiment pour éviter plus de dommages, puis la retirer morceau par morceau.

Une grue s'effondre sur un bâtiment au centre-ville d'Halifax

Le ministère des Transports et du Renouvellement des infrastructures de la Nouvelle-Écosse indique qu’il faudra encore quelques jours pour nettoyer tous les débris du site.

Lloyd Hines, le ministre des Transports, a remercié samedi les équipes qui étaient à l’oeuvre et salué leur expertise.

Les opérations visant à retirer la grue effondrée du bâtiment en construction se poursuivaient le 16 octobre 2019 à Halifax. Photo : Radio-Canada / Frédéric Wolf

Le bâtiment en construction sur lequel la grue s’est effondrée est l’édifice Olympus et appartient à la société immobilière WM Fares.

Des commerçants d’une partie du centre-ville d’Halifax ont récemment déposé une demande de recours collectif qui cible notamment cette entreprise. Les plaignants soutiennent qu’ils ont souffert financièrement d’une baisse d’achalandage depuis l’effondrement de la grue et cherchent à être dédommagés.

Une grue s'est effondrée le 7 septembre 2019. Photo : Reuters / John Morris

Depuis le passage de l’ouragan il y a sept semaines, la rue South Park, au centre-ville d’Halifax, est fermée à la circulation automobile entre le chemin Spring Garden et la place Brenton. Des sections du trottoir et une partie du parc Victoria sont aussi clôturés.

Avec des renseignements d'Anjuli Patil, CBC