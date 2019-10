Depuis 30 ans, Production Manitu célèbre la culture et les traditions innues

C'est le hasard qui mène Eddy Malenfant à Sept-Îles. De retour d'un tournage sur Anticosti, un problème avec un vol contraint le jeune Eddy Malenfant à passer quelques heures à Sept-Îles.

C'est là qu'il fait la rencontre de Zachary Bellefleur, celui qui deviendra son partenaire au sein de Production Manitu.

Zachary était en train de me conter qu'il voulait aller à La Romaine avec son petit-fils en canot pis j'ai juste demandé "J'peux-tu aller avec vous?", pis il m'a dit oui. Ça a commencé comme ça pis ça dure encore , raconte le M. Malenfant.

C'est la genèse de Production Manitu, la première maison de production vidéo autochtone au Québec. L'objectif : faire connaître la culture innue par le biais de la vidéo.

Pour Eddy Malenfant, qui est Malécite, c'est également l'occasion d'en apprendre davantage sur une culture autochtone qu'il pressent plus vivante que la sienne.

Moi, j'aurais aimé connaître mes origines malécites beaucoup plus, sauf qu'au Québec, les Malécites, c'est disparu. Je connais l'histoire des Malécites, mais au niveau des connaissances traditionnelles, je n’ai pas réussi à trouver personne et moi, ça m'intéressait au plus haut point , explique Eddy Malenfant.

Je sentais que j'avais besoin de connaître d'où je venais et on m'offrait chez les Innus une porte d'entrée extraordinaire. Eddy Malenfant, cofondateur de Production Manitu

Aujourd'hui, le catalogue de production Manitu cumule plus de 80 films et six livres numériques dont la plupart sont destinés à un usage pédagogique.

Mes objectifs pour l'avenir ? C'est d'aller encore plus loin avec ça et toujours dans l'idée d'emmener ça pour les jeunes. On ne veut pas que la mémoire innue disparaisse. Eddy Malenfant, cofondateur de Production Manitu

Voilà bientôt plus de 30 ans qu'Eddy Malenfant dirige sa lentille vers les Innus. Ce faisant, il aura capté les coutumes et traditions, de la chasse à la cuisine, mais surtout, il aura filmé des Innus dès leurs premiers pas... jusqu’à leurs derniers.

Ces projets auront fait d'Eddy Malenfant l'un des témoins privilégiés des grands bouleversements du Nitassinan, le territoire ancestral des Innus.

D'après le reportage de Nicolas Lachapelle