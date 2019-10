Petite enfance : les parents fransaskois veulent davantage de soutien pour les éducatrices

Les membres, réunis samedi à Saskatoon dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, estiment que l’ APFAssociation des parents fransaskois devrait en faire plus pour répondre aux besoins criants des éducatrices en petite enfance.

Certaines éducatrices ont elles-mêmes ont déploré le fait que les formations qu’elles suivent sont essentiellement offertes en anglais plutôt que dans leur langue maternelle.

Des éducatrices ont aussi confié être épuisées en raison du manque de ressources dans les centres éducatifs.

D'autres membres souhaitent aussi que l’ APFAssociation des parents fransaskois envisage de mieux inclure les parents qui envoient leurs enfants dans les écoles d’immersion en leur permettant de participer à leurs différentes activités.

On a vu un appel des membres pour que l’APF joue bien son rôle auprès des parents et des centres éducatifs. Ça, c’était clair, aujourd’hui , souligne le directeur général de l’ APFAssociation des parents fransaskois , Abdallah Oumalek, qui assure avoir bien entendu les recommandations formulées par les membres.

Abdallah Oumalek a été nommé directeur général de l'APF en septembre dernier. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Une dernière année mouvementée

L’assemblée générale annuelle a également permis à l’organisme fransaskois de faire le point sur la dernière année.

Selon le président de l’ APFAssociation des parents fransaskois , Philolin Ngomo, l’année 2018-2019 a été marquée par de l’instabilité au poste de directeur général.

Les démissions successives de Carol-Guillaume Gagné, en décembre 2018, ainsi que de Valéry Mucowintore, en juin 2019, ont notamment empêché l’ APFAssociation des parents fransaskois de convoquer ses membres à une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour officialiser la refonte des statuts et règlements, selon Philolin Ngomo.

Pour réaliser une AGE, il faut que le conseil d’administration propose et que le directeur général réalise. On n’avait pas de directeur sous la main prêt à réaliser notre AGE, mais nos statuts et règlements, eux, étaient prêts , indique-t-il.

Le président de l'Association des parents fransaskois, Philolin Ngomo, affirme que malgré la dernière année « difficile », les finances de l'organisme sont en bon état. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Ces nouveaux statuts et règlements vont donner plus de clarté pour le conseil d’administration et pour les membres. On veut éviter qu’il y ait des zones grises qui créent de la frustration , précise Abdallah Oumalek.

À cet effet, l’ AGEassemblée générale extraordinaire devrait avoir lieu cet hiver, mais la date de cette rencontre n’a pas encore été fixée.

Une trentaine de membres de l'Association des parents fransaskois étaient présents pour l'assemblée générale annuelle de l'organisme. Photo : Radio-Canada / Albert Couillard

Par ailleurs, quatre nouveaux membres ont été élus sans opposition au sein du conseil d’administration de l’ APFAssociation des parents fransaskois , samedi. Ils seront en poste pour un mandat de deux ans.