La Mitis, terre d’accueil pour de jeunes futurs maraîchers?

Ils vont voir qu'il y a du dynamisme, de l'effervescence, dans le milieu agricole. Jonathan Ferté, conseiller en développement agroalimentaire à MRC de la Mitis

Pour 17 étudiants en production maraîchère et fruitière biologique au Cégep de Victoriaville, c’est un peu comme un cours en plein air avec, comme professeur, un producteur agricole presque aussi jeune qu'eux.

Simon Côté, propriétaire du Maraîcher des terres à Saint-Donat, a 23 ans. Il souhaite expliquer aux étudiants sa vision , en quoi consiste être un maraîcher. Comment on peut dealer avec les difficultés, les difficultés que j'ai vécues... Enligner pour qu'ils puissent avoir une idée.

Le maraîcher souhaite aussi inspirer les visiteurs qui n'auraient peut-être pas envisagé qu'une entreprise peut être gérée sans dette.

Sans surprise, la question financière surgit rapidement quand on discute du rêve de posséder une ferme. C'est le plus gros obstacle quant à moi , estime Sébastien Gauthier, étudiant en gestion et technologie d'entreprises au Cégep de Victoriaville.

Sébastien Gauthier et Camille Rousseau étudient au cégep de Victoriaville. Photo : Radio-Canada

Originaire de la Montérégie, l’étudiante Camille Rousseau affirme quant à elle que les terres n'y sont pas achetables . Je ne pense pas m'établir là, du tout. Après, c'est de trouver des [options] plus abordables. Il y a de la place dans les régions et il y a un besoin de relève.

Une ferme maraîchère, ça peut coûter très cher, mais ça dépend de tes dépenses, de tes investissements, quelle forme tu veux y donner. Il faut y aller tranquillement. Simon Côté, maraîcher

Moi, ça fait cinq ans que je travaille. Chaque année, je fais des acquisitions, mais il ne faut pas y aller trop vite, il ne faut pas y aller avec le gros kit , explique Simon Côté.

Sébastien Gauthier considère le métier de maraîcher avec beaucoup de sérieux. [Du] fait que ce soit un peu inaccessible, ça oblige à monter des dossiers, de montrer que tu ne peux pas te planter, de montrer que tu es une personne fiable, que tu es quelqu'un de motivé qui a un bon projet, un bon plan d'affaires.

Au-delà de l'argent, la vision de l'agriculture que proposent des jeunes, avec la production biologique, serait même un facteur de réussite au Bas-Saint-Laurent. Et un argument pour attirer ici de futurs producteurs.

Simon Côté, 23 ans, est producteur maraîcher à Saint-Donat, dans la Mitis. Photo : Radio-Canada

Moi, je me fais dire "On veut de la belle relève, des jeunes comme toi, vivants." Les gens aiment cela. Ils aiment nous encourager. On a fait une journée portes ouvertes l'autre jour, les gens viennent, ils sont heureux. Ils voulaient juste des tomates et finalement, ils prennent de tout , raconte le jeune maraîcher Simon Côté.

Tout comme le prix des terres qui fait, selon Jonathan Ferté, partie des facteurs intéressants, le conseiller en développement agroalimentaire à MRC de la Mitis croit aussi que l'accueil des gens du Bas-Saint-Laurent peut aider à faire venir des jeunes .

Ils ont tout mis en place pour qu'on tombe en amour avec la région, avec le panorama d'automne, les couleurs et tout cela. On est super bien accueillis. Ça fait que je ne dis pas non. Je ne fais pas de promesses, mais je ne dis pas non , glisse en riant Camille Rousseau.

D’après les informations de Denis Leduc