Place à la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard

L’organisme a profité de son assemblée générale annuelle, à Rollo Bay, dans l’est de la province, pour officialiser cette nouvelle identité.

Le changement de nom a été approuvé par 83 % des membres qui ont voté sur la question, après un débat et des échanges de près d’une heure.

La Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard est un nom plus moderne et plus rassembleur pour toute la communauté francophone, estime l’organisme.

Parmi les tâches qu’il reste à accomplir : changement de statut juridique, transformation du nom de la fondation pour les bourses, nouvelle image de marque.

Colleen Soltermann, présidente de la Société acadienne et francophone de l’Île-du-Prince-Édouard. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

Colleen Soltermann, qui célèbre son premier anniversaire comme présidente de l’organisme, reconnaît que de changer des habitudes inculquées depuis un siècle pourrait prendre du temps, et qu’on risque d’entendre « Société Saint-Thomas d’Aquin » ou SSTA pendant encore un moment, jusqu’à ce que le nom s’impose dans l’usage courant.

Ça va venir avec le temps , souligne-t-elle. On s’est dit, avec le C. A., que peut-être ça va être : SAF’ÎLE.

