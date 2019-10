Réconciliation et financement parmi les priorités des conseils scolaires francophones

Ce sont les objectifs que la fédération s'est donnés lors de son congrès annuel tenu du 24 au 26 octobre à Winnipeg.

Dans le PLOÉ il y a certaines provinces, ça va très bien , explique le nouveau président de la FNCSF, Louis Arseneault. « Ils ont un beau pourcentage de la tarte et il y a certaines provinces, comme la mienne, en Alberta qui reçoit seulement 37% de la province. »

M. Arseneault explique que malgré le succès du PLOÉ pour l'enseignement du français à travers le Canada, il souhaite s'assurer que les gouvernements provinciaux respectent et appliquent le programme.

Selon le président sortant de la FNCSF, Mario Pelletier, l’organisation souhaite aussi travailler en coopération avec les peuples autochtones.

Il faut sensibiliser notre jeunesse et même les gens [de tout le pays]. Pour moi, c’est ce qui ressort de plus en plus.

Mario Pelletier, président sortant de la Fédération nationale des conseils scolaires francophones