Le coureur Jean-Simon Desgagnés défend son titre provincial sur les Plaines

Le coureur du Rouge et Or Jean-Simon Desgagnés a défendu son titre de champion provincial de cross-country avec succès, samedi après-midi, sur les plaines d'Abraham, dans une course complètement dominée par les représentants de l’Université Laval.

À sa troisième saison universitaire, Desgagnés a survolé le parcours de 10 kilomètres en 31 minutes et 32 secondes, terminant loin devant son plus proche poursuivant, son coéquipier Jonathan Tedeschi. Thomas Windish, de l’Université de Sherbrooke, a complété le podium de la course, mais 5 autres coureurs du Rouge et Or se sont glissés dans le top-10.

C’était vraiment une bonne course, de loin celle où j’ai eu les meilleures sensations dans la saison. Vraiment jusqu’au 7e kilomètre, les jambes étaient là et le rythme était confortable. C’est plaisant de se sentir aussi bien à deux semaines des championnats canadiens , s’est réjoui Desgagnés après avoir repris son souffle, à la ligne d’arrivée.

Également un espoir olympique au 3000m steeple, ce dernier a réaffirmé son statut de meilleur coureur de demi-fond du circuit universitaire provincial en remportant une sixième victoire à ses six dernières courses de cross-country au Québec.

Il est très polyvalent et sa constance m’impressionne , a noté son entraîneur chez le Rouge et Or, Félix-Antoine Lapointe. Il livre la marchandise à chaque compétition et il l’emporte toujours par des marges convaincantes. Il va assurément être l’un des favoris aux nationaux.

Le coureur du Rouge et Or de l'Université Laval Jean-Simon Desgagnés Photo : Rouge et Or de l'Université Laval

Les femmes perdent leur titre provincial

Si l’équipe masculine du Rouge et Or s’est méritée son 9e sacre provincial consécutif, les femmes ont pris le 3e rang derrière McGill et l’Université de Montréal. Un résultat un peu décevant devant leurs partisans pour les championnes canadiennes en titre, mais deux des quatre meilleures coureuses au Québec étaient absentes pour le Rouge et Or. N’ayant pas disputé deux courses sur le circuit provincial cette saison, Anne-Marie Comeau était inéligible alors que Jessy Lacourse était sur la touche en raison d’un virus.

Aurélie Dubé-Lavoie a tout de même offert un podium à l’équipe en prenant le 3e rang. Ça a relativement bien été. Faire un podium, c’était un bel objectif. Le parcours était assez difficile. Il n’y a jamais de repos sur les Plaines. Soit on monte, soit on descend.

On aura deux éléments clés de plus dans l’équipe dans deux semaines au championnat canadien , a pour sa part relativisé Félix-Antoine Lapointe. On veut se reprendre et aspirer à tout le moins à un podium national.

Les championnats provinciaux collégiaux avaient également lieu sur les Plaines, samedi, et le cégep Garneau a balayé les honneurs de la compétition en l’emportant chez les hommes et chez les femmes. Philippe Morneau-Cartier a également remporté la médaille d’or individuel du côté masculin.