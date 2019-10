Une maison hantée au cœur de Percé

En plein cœur du village de Percé, un petit groupe de bénévoles a mis en place une maison hantée qui offre des sensations fortes aux plus petits et aux adultes, avec des comédiens amateurs de tous les âges qui donnent froid dans le dos.

L'organisateur de cette journée d'horreur, Jerry Sheehan, est aussi celui qui est derrière la course de patin extrême de Percé.

Encore une fois, son objectif est de redonner de l'oxygène au village touristique durant la saison morte. En impliquant la communauté, les parents, leurs enfants, il a voulu créer une expérience unique.

Il y avait comme plus rien depuis quelques années, nulle part, donc on a décidé de créer un événement pour tout le monde, un spectacle. C'est quand même une fête agréable à fêter. Jerry Sheehan, instigateur de la maison hantée de Percé

L'horreur est au rendez-vous dans la maison hantée de Percé. Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

Certains plateaux ont un niveau d'horreur plus élevé et s'adressent à un public adulte et averti.

Cette journée haute en couleur va se conclure avec un spectacle du groupe de cirque métal Spacemak3r, qui semble avoir attiré des amateurs d'un peu partout.

Il y a un autobus qui vient de Paspébiac et je sais qu'il y a des gens qui sont partis de Québec et de Montréal , soutient M. Sheehan.

Un cuisinier dans un piteux état Photo : Radio-Canada / Martin Toulgoat

La maison hantée de Percé est ouverte pour une seule et unique journée.

Des événements semblables se tiennent notamment à Sept-Îles, La Pocatière, Rivière-du-Loup, Rimouski et Matane en fin de semaine.

D'après les informations de Martin Toulgoat