Une rare visite du site d'enfouissement de Waste Management à Drummondville

Environ 150 personnes ont participé à l’événement. Lors de la visite à pied et en autobus, des employés ont présenté un plan d'enfouissement de neuf millions de tonnes de matières supplémentaires pour les 20 prochaines années.

« C'est le projet présenté au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement auquel le BAPE s'était dit favorable. C'est de poursuivre avec un volume annuel d'environ 430 000 tonnes durant les deux prochaines décennies », explique le directeur des affaires publiques de l'entreprise Martin Dussault.

Le site d'enfouissement de Waste Management à Drummondville. Photo : Radio-Canada / Jean-François Dumas

Le géant américain assure n'avoir offert aucun avantage aux citoyens pour les inciter à venir visiter leurs installations. Certains des visiteurs ont qualifié le projet de mal nécessaire.

« C'est bien dans la mesure où nos vidanges faut les mettre quelque part de toute façon », dit l'un d'eux.

»Je ne suis pas nécessairement en faveur, mais je ne peux pas non plus m'opposer, parce qu'il faut mettre nos déchets à un endroit ou à un autre renchérit une autre citoyenne. »

L'opposition maintient le cap

Le porte-parole du groupe d'opposants au dépotoir de Drummondville (GODD), pour sa part, dénonce l'insistance du promoteur.

La MRC Drummond, rappelle-t-il, a déjà cessé d'acheminer ses déchets chez Waste Management au profit d'un site d'enfouissement implanté en zone rurale isolée près de Victoriaville.

« C'est dangereux pour notre nappe phréatique et dangereux pour notre eau potable. On ne le répétera pas assez souvent, affirme Jean-Guy Forcier. Ils s'en viennent avec leurs gros sabots et ils nous font croire avec cette visite de séduction que ça va être beau pis que ça va être bon. »

Malgré ces critiques, Waste Management reste convaincue de la légitimité de sa demande.

« Je pense qu'ils auraient intérêt à venir voir par eux-mêmes les technologies que l'on met de l'avant pour protéger l'environnement, les mesures de suivi environnemental et les technologies innovantes qui nous permettent de valoriser les matières résiduelles », se défend Martin Dussault.

Les opposants rejettent d'emblée cette invitation. Ils promettent plutôt de tout faire pour convaincre les autorités de rejeter le projet.