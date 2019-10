Comment rendre la fête de l'Halloween plus écologique?

La fête de l'Halloween produit chaque année des tonnes de déchets. À Saguenay, des parents prônent l'abolition des sacs à surprises et du suremballage afin de rendre cette fête commerciale un peu plus écolo.

Selon Statistique Canada, l'Halloween est la deuxième fête en importance en terme de consommation au pays. 418 M$ sont dépensés annuellement uniquement pour les bonbons.

Laurence Berger, mère de quatre enfants, a choisi de faire sa part pour réduire les déchets. Le but, c’est d'acheter le moins possible. Côté bonbons, on va acheter en vrac, des bonbons dans des emballages en carton ou en aluminium car ça se recycle à l'infini , explique-t-elle.

La petite famille a fabriqué les décorations d’Halloween avec de vieux objets trouvés ici et là et des éléments de la nature comme des branches et des feuilles. Toute la petite marmaille portera des costumes qui ont déjà été portés ou fabriqués avec des vêtements usagés.

Trucs et conseils écolos

Recyc-Québec propose notamment de faire la collecte de bonbons à pied plutôt qu'en voiture et de proscrire les sacs à surprises individuels.

L’organisme de récupération et de recyclage rappelle également aux gens de cuisiner les citrouilles et les courges ou de les composter pour éviter qu'elles ne terminent au dépotoir.