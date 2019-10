Les éleveurs demandent aux municipalités d'améliorer l'accès à Internet en région rurale

Dans la lettre envoyée aux municipalités au début du mois, les éleveurs font valoir que la topographie des régions rurales limite la qualité des signaux, de sorte que même s'ils ont payé des frais élevés pour l’Internet par satellite, les éleveurs ne sont pas en mesure d'utiliser le service efficacement.

« Nous avons besoin d’Internet haute vitesse pour respecter la réglementation et nous tenir au courant de toute l’information que nous devons obtenir », dit John Solecki, un éleveur de bétail de la Colombie-Britannique depuis plus de 20 ans.

L’accès à Internet haute vitesse permettrait aux éleveurs de remplir plus facilement les formulaires en ligne exigés par le gouvernement, fait valoir l'Association des éleveurs de la Colombie-Britannique qui souligne que la province s’oriente de plus en plus vers le numérique.

En raison du piètre accès à Internet dans sa région rurale de Southside, M. Solecki dit pour sa part devoir se rendre à Burns Lake, à 30 kilomètres au sud, pour utiliser l’Internet de son fils lorsqu’il doit soumettre des formulaires réglementaires.

Formations et développement

M. Solecki dit également avoir du mal à suivre le rythme de la technologie nécessaire à la croissance de son entreprise.

L'éleveur évoque notamment des vidéos de formation en ligne qu'il ne peut regarder en raison du mauvais signal Internet dans sa région.

« Nous sommes dans un métier concurrentiel et nous devons maintenir nos coûts au plus bas niveau possible et produire un bon produit, ce qui nécessite tous les outils disponibles et c'est un outil dont nous avons besoin », dit M. Solecki.

Pour les agriculteurs, un meilleur accès aux outils en ligne faciliterait par exemple l'achat et la vente de bétail, le suivi à distance du bétail, ou la surveillance de l’humidité du sol.

Les éleveurs souhaitent que les municipalités profitent de subventions du Fonds du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) pour les services à large bande afin d'améliorer leur accès à Internet.

Avec les informations de Matt Allen