Des taxis plus verts à Saguenay

Les voitures hybrides ont la cote chez les entreprise de taxi de la région. Les avantages sont nombreux : entretien moins coûteux et réduction de la consommation d’essence notamment.

La flotte de Taxi Diamond, située à Jonquière, est aujourd'hui composée à plus de 50 % de voitures hybrides.

Pour le chauffeur de taxi et vice-président de Taxi Diamond, Dany Bouchard le choix d’acheter une voiture hybride, il y a un an et demi, était logique.

« La transition était pas dur à calculer. Sur l’essence, tu sauve presque 50 % », affirme-t-il.

Selon lui, une voiture hybride nécessite également moins d'entretien. « Présentement, j'ai 109 000 kilomètres et mes freins sont encore neufs! »

Chez Taxi 2151 à La Baie, le même virage s'est amorcé en 2008. Aujourd’hui, l’entreprise compte 10 voitures hybrides. Le président de l'entreprise, Alexandre Morin, apprécie la fiabilité de ces véhicules.

« Les bris sont moins fréquents sur une hybride et elle fait beaucoup plus de kilométrage. »

Le député de Jonquière, Sylvain Gaudreault, conduit une voiture électrique depuis deux ans. Il considère nécessaire d'augmenter leur présence dans la région.

« Il faut mettre de la pression sur les fabricants automobile. Il faut aussi rendre plus sévère la loi zéro émission », croit l'ancien ministre des transports.

La vente de véhicules électriques est en forte augmentation depuis cinq ans. La région du Saguenay-Lac-Saint-Jean accuse toutefois un retard en la matière. Les grands distances à parcourir, les hivers très froids - qui réduisent la durée de vie de la batterie - et la rareté des bornes de recharge freinent les automobilistes de la région à opter pour une voiture hybride.

Avec les informations de Thomas Laberge.