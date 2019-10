Jeunes au volant d’un VTT : quelles sont les responsabilités des parents?

Au Nouveau-Brunswick, la loi exige qu’un adulte de 19 ans et plus supervise la conduite d’un quatre-roues par un jeune de 16 ans et moins. En bas de 14 ans, les déplacements doivent se faire en circuit fermé. Et entre 14 et 16 ans, les jeunes doivent suivre un cours de sécurité.

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Au Nouveau-Brunswick, il existe plusieurs obligations pour les jeunes de moins de 16 ans qui souhaitent conduire uneVTT. Photo : Radio-Canada / Kristel Mallet

Des obligations peu connues des parents, croit Mathieu Arsenault. Il fait du VTT avec sa fille depuis qu’Olivia a 10 ans.

Lorsque tu t’achètes un VTT, il y a quand même des collants qui indiquent que tu dois avoir 16 ans pour être le conducteur. (...) Vraiment, c’est tout ce qu’on sait. On n’en sait pas plus que ça , admet Mathieu Arsenault.

Mathieu Arsenault et sa fille font des promenades en VTT régulièrement depuis qu'Olivia a 10 ans. Photo : Radio-Canada / Rose St-Pierre

Pourtant, si un jeune contrevient à la loi au volant d’un VTT, c’est aussi ses parents qui recevront une amende.

S’ils étaient conscients de ça, ils tiendraient un coup d’œil plus proche de l’enfant. Parce que si l’enfant fait quelque chose et se fait prendre par la police, ça peut être des amendes de 600 $ ou 700 $ , explique le président de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick, Robert Daigle.

Les parents risquent gros

En cas d’accident, la facture peut être très salée pour la famille, précise l’avocat Michael Murphy.

C’est un gros risque. Ils peuvent perdre leur maison, perdre tous leurs avoirs. Les polices d’assurance qui couvrent normalement les parents pour la négligence, ça exclut la responsabilité avec un accident avec un moteur. Le VTT, c’est un véhicule à moteur.

Et le non-respect des lois pourrait coûter cher aux associations d’amateurs de ce loisir, comme la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick.

Au Nouveau-Brunswick, il est interdit aux moins de 16 ans de conduire un VTT sans supervision. Photo : Radio-Canada / Denis Mazerolle

C’est très important pour nous autres. On a des villes, des villages qui veulent nous donner des accès pour restaurants, stations-service... Ça nous a pris du temps, avoir ces accès-là, et si on ne suit pas les lois, on pourrait perdre ces accès vite , explique Robert Daigle.

Au-delà des risques financiers, la conduite d’un véhicule tout-terrain présente aussi des risques pour la vie. En 2018, deux mineurs ont perdu la vie au volant d’un VTT au Nouveau-Brunswick.

Et le tiers des blessures et décès causés par les VTT au pays touchent les enfants de moins de 10 ans.