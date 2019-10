L'ancien député Arthur Potts est candidat à la direction du Parti libéral de l’Ontario

L’ancien membre du gouvernement libéral de Kathleen Wynne, Arthur Potts, a annoncé sur Twitter qu'il entrait dans la course au leadership pour les libéraux de l'Ontario.

Arthur Potts se joint à une course mettant en scène plusieurs anciens députés qui ont perdu leur siège lorsque le Parti libéral de l'Ontario a été décimé lors de la défaite subie contre les progressistes-conservateurs du premier ministre Doug Ford.

Arthur Potts a représenté la circonscription de Beaches — East York de Toronto entre 2014 et 2018.

Le lancement officiel de sa candidature à la direction du parti doit avoir lieu mercredi matin dans l'est de Toronto, a confirmé M. Potts en réponse à l'animateur de TVO, Steve Paikin, sur Twitter.

Parmi les autres candidats à la direction figure notamment Mitzie Hunter, ministre de l'Éducation de 2016 à 2018.

L'ancien ministre des Transports, Steven Del Duca, et l'ancien ministre des Services sociaux et communautaires, Michael Coteau, figurent également parmi les six candidats en lice.

Sur Twitter, M. Del Duca a d'ailleurs souhaité la bienvenue dans la course au nouveau candidat.

Le nouveau chef libéral sera connu le 7 mars 2020.