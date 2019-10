Grâce aux citoyens, l'église de Charette est désormais rénovée

Ce genre de mobilisation est de plus en plus rare. Durant ces années, tout le village a mis la main à la pâte en usant d’ingéniosité et en diversifiant les méthodes de collecte de fonds afin de récolter les 155 000 $ nécessaires.

Lise Boulanger est représentante de la communauté de Charette. Photo : Radio-Canada

Quand la communauté contribue et qu'on répond à des besoins de notre communauté, moi je pense que c'est ça aussi la solution gagnante. Ce n’est pas un édifice qui va être vide. Lise Boulanger, représentante de la communauté de Charette

Près de 40 000 $ ont donc été amassés par prélèvements bancaires mensuels. Tous les mois, ça rentre, ça s'en va au compte de banque, quand on a besoin pour nos rénovations, on est capable de faire un chèque , se réjouit Lise Boulanger, représentante de la communauté de Charette et présidente d’assemblée de la paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance.

Les travaux ont été séparés en trois étapes : la réfection de la façade, en 2016, la réfection des côtés de la structure, en 2017, et l’arrière et la sacristie, l’an dernier.

D’autres événements, comme des spectacles-bénéfices ont aussi été organisés.

Des bénévoles impliqués pour la cause

Pierre Dechesne est l’un des bénévoles qui ont cogné à toutes les portes du village de Charette il y quatre ans. Il estime qu'environ 80 % d'entre eux ont accepté de participer à ces prélèvements bancaires.

Pierre Dechesne est bénévole pour l'église de Charette. Photo : Radio-Canada

On s'est dit que ça possiblement, ce serait plus facile, explique-t-il. Si on regarde la majorité des gens, souvent, ils vont avoir des locations d'auto. L'idée nous est venue comme ça.

Les travaux devraient être terminés juste à temps pour le désormais traditionnel concert de Noël.

D’après les informations de Pascale Langlois