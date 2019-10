Une journée de conférence pour en apprendre plus sur l'arthrite

Pour plusieurs, vivre avec une douleur chronique, c'est apprendre à gérer un mal qui transforme la routine habituelle.

C'est difficile des fois de trouver de l'espoir tsé , mentionne Nathalie Fontaine. Elle est atteinte de polymyalgia rheumatica.

C'est une maladie auto-immune qui s'attaque à tes articulations, tes muscles et te rends presque invalide parce que tu as de la misère à te lever d'une chaise, à t'asseoir sur la toilette, tu as de la misère à fonctionner , décrit-elle.

Elle a assisté aux conférences avec sa mère Mayble Fontaine.

Je viens d'avoir 77 ans et je commence à avoir les mêmes symptômes qu'elle. Je suis ça de près aussi. À deux on s'encourage beaucoup à faire de l'exercice , soutient-elle.

Nathalie Fontaine remarque le regard des autres, mais aussi celui qu'elle porte sur sa propre personne.

D'avoir été une personne super active toute ma vie, j'ai eu plein de business, j'ai fait plein de choses, et là je suis limitée pour un certain temps, je ne sais pas combien de temps, mais c'est très pénible pour moi d'accepté de marcher en public en boitant, c'est dur , explique Nathalie Fontaine.

Côté moral, elle a la chance de m'avoir tout près, ça aide beaucoup à remonter la personne dans des journées basses. La maladie, ça devrait être à deux (rire) , a renchéri sa mère Mayble Fontaine.

La journée organisée par la Société de l'arthrite a permis aux participants d'en apprendre un peu plus sur les façons de gérer la douleur avec le cannabis médicinal, le sport et la nutrition, par exemple. C'est la 2e année qu'une telle journée est organisée dans la région.

Participants à la rencontre sur l'arthrite à l'UQAT en 2018. Photo : Radio-Canada / Jean-Marc Belzile

Les journées se tiennent toujours à Québec ou à Montréal en alternance. Ils ne réussissaient pas à toucher les gens de régions. Aujourd'hui c'est la 2e édition où on permet aux gens qui n'habitent pas Montréal ou les grands centres d'assister et d'échanger en fait les nouvelles informations qui circulent concernant l'arthrite ou les maladies rhumatismales en général , indique Joséanne Desrosiers, professeure à l'UQAT et infirmière clinicienne.

Des professionnels de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et du Laboratoire de recherche en épidémiologie de la douleur chronique ont également répondu aux questions des participants.

Je crois qu'en vivant avec l'arthrite souvent le patient peut se sentir démuni. Il y a encore de faux tabous qui circulent comme devoir "vivre la douleur pour acheter son ciel" des fois ce sont des phrases qu'on peut entendre ou encore que "la douleur chronique, il faut vivre avec et il y a peu de solutions" par une journée organisée comme ça on est capable de donner des outils aux patients pour être capable de dire que oui la douleur chronique on est capable en fait d'en guérir et il y a des façons d'être soulagé et de ne plus avoir à vivre avec la douleur chronique , remarque Joséanne Desrosiers.

Une personne sur 5 souffre de douleur chronique et les femmes sont plus fréquemment touchées.