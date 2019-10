Un hydravion s’écrase près de Little Grand Rapids

Des équipes de sauvetage de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) et des membres du 435 e Escadron de transport et de sauvetage de l’Aviation royale canadienne ont été déployés aux environs de Little Grand Rapids, au Manitoba, après que des témoins ont indiqué avoir vu un avion s’écraser dans un plan d’eau.

Selon les témoins, l’avion aurait heurté la cime d’un arbre avant de plonger. Par communiqué, la GRC explique avoir envoyé une équipe de recherche, ainsi qu’une équipe de plongeurs.

Un porte-parole de l’entreprise Blue Water Aviation Services, confirme l’écrasement d’un hydravion nolisé ayant décollé de Pine Falls, au Manitoba, mais n’a pas voulu donner plus de détails.

La GRC indique que trois personnes se trouvaient potentiellement à bord de l’avion.

« On prenait un café et, en regardant par la fenêtre, on a vu un avion faire un virage très étrange avant de plonger », raconte Angel Compton, une membre de la Première Nation de Little Grand Rapids.

« Je me suis rendu sur le perron, j’ai regardé dehors et j’ai vu l’avion disparaître derrière les arbres, avant d’entendre un grand boum », ajoute-t-elle.

Little Grand Rapids est situé à environ 270 km au nord-est de Winnipeg.