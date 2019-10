Des citoyens réclament un revenu universel de base au Canada

Le concept d'un revenu minimum garanti pour lutter contre la pauvreté gagne de plus en plus en popularité à l’échelle internationale, et plusieurs projets pilotes existent déjà.

Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant l'Assemblée législative pour montrer leur soutien à l'idée d'un revenu universel de base — une somme d'argent à laquelle chaque citoyen canadien aurait droit sans condition.

Je pense que tout le monde devrait avoir accès à un certain niveau de confort et je pense que d'avoir un revenu de base pourrait vraiment donner accès aux gens à ce confort-là, ce qui permettrait aussi de diminuer le niveau de crime et de rendre les soins de santé un petit peu plus accessible aussi , estime la manifestante Amélie Payette.

Des dizaines de personnes se sont rassemblées avant d'entamer une marche pour soutenir l'idée d'un revenu universel de base. Photo : Radio-Canada / Marguerite Gallorini

Le fait qu'on ait un pourcentage de pauvreté qui diminue est encourageant. Mais parmi certaines parties de la population, nos amis autochtones par exemple, dans nos sections rurales, il reste 10 à 15 % de nos concitoyens qui demeurent dans la pauvreté , déplore Hugh Segal, un professeur à l'Université Queen's.

Les manifestants tiennent à rappeler que le Canada a déjà un certain système de revenu de base — qui est l'Allocation canadienne pour enfants, un montant non imposable versé chaque mois à plus d'un million de familles pour les aider à subvenir aux besoins de leurs enfants.

Ils souhaitent démontrer que ce concept fonctionne et devrait ainsi être étendu à toute la population.

Un récent rapport du Centre canadien d'analyse économique estime que cette allocation pour enfants a généré 139 milliards de dollars de croissance économique, et créé 453 000 emplois.

L'ancien gouvernement ontarien sous la libérale Kathleen Wynne avait lancé un projet pilote de revenu de base pour la province en 2017.

Peu après être arrivé au pouvoir, le gouvernement progressiste-conservateur de Doug Ford a toutefois annulé ce programme en août 2018.

Avec les informations de Marguerite Gallorini