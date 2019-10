30 ans à trier et à recycler nos déchets

Frédéric Saucier est propriétaire d’un des rares centres privés de récupération du Bas-Saint-Laurent. La crise du recyclage le frappe de plein fouet au moment même où les gens se débarrassent de plus en plus rapidement de leurs objets.

La Semaine québécoise de réduction des déchets qui se termine dimanche n’a vraiment pas eu d’impacts sur le travail de Frédéric Saucier.

Et pour cause. Depuis 30 ans, M. Saucier récupère les voitures décrépites, les vieux réfrigérateurs, les cuisinières démodées ou les réservoirs percés.

Il est aux premières loges de la désuétude et de la défaillance de nos outils, meubles, appareils ou automobiles.

Je ramasse tout ce qui est en métal, tout ce qui est électrique, tout ce qui est informatique, télé, écran plat, je les récupère. Les tours d’ordinateurs, les claviers, les écrans, je les récupère. Frédéric Saucier, récupérateur

L'accumulation d'objets de toutes sortes, jetés aux rebuts, ouvre la porte à une réflexion sur la consommation. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

On n’est pas en Inde ni au Bangladesh, mais dans un champ en campagne dans l’arrière-pays de la Matanie.

L’endroit est envahi par un amoncellement indescriptible de carcasses rouillées qui donne une image grinçante de l’éphémérité et de la surabondance des objets qui nous entourent.

C’est ce qu’on appelait autrefois une cour à scrap , et que l’on a rebaptisé centre de récupération .

Toutes ces bébelles, trucmuches et patentes ont échappé au site d’enfouissement et attendent qu’on leur donne une deuxième vie.

Frédéric Saucier cherchera un repreneur pour son plastique. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Frédéric Saucier explique qu’il a pu s’installer avant la loi sur le zonage agricole et obtenir les permis environnementaux à une époque, relativement récente, où tout partait pour la dump .

Ce type d’endroit , privé, se fait de plus en plus rare. Ils ont été remplacés par des écocentres.

Contrairement à ce que le quidam peut croire, le lieu est soumis aux normes environnementales, notamment en ce qui concerne la gestion des contaminants comme l’huile ou le fréon.

Des inspecteurs du ministère de l’Environnement visitent les lieux une à deux fois par année. S’il y a des choses qui sont trop longtemps là, ils vont te le dire , commente Frédéric Saucier.

Le prix du métal n'a jamais été aussi bas depuis 30 ans, selon Frédéric Saucier. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Le géant en bleu de travail revend, parfois redonne ce qu'il ramasse. Tout ce qui n’est pas réutilisable est démonté pour en récupérer principalement le métal qui est vendu à la tonne, pour le fer et la tôle, et à la livre, pour le cuivre et l’aluminium.

Parfois, c’est lui qui paie pour éliminer certaines pièces. C’est le cas des pneus, dont il faut défaire la roue. Quand tu paies 3 $, 4 $, la roue pour la faire démancher, c’est de l’argent que tu sors. Le pneu, on ne donne rien pour et la roue, au vieux fer ne te donnera pas grand-chose.

Recyc-Québec devrait normalement venir chercher régulièrement les vieux pneus. Ils ne sont pas venus depuis deux ans, se désole M. Saucier qui souhaiterait obtenir le même service que reçoivent les garages.

Un vieux piano qui finit ses jours dans la cour de récupération de Frédéric Saucier Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Il assure que 95 % de ce qu’il y a dans sa cour sera récupéré. Il devra par contre se débarrasser d’une quarantaine de vieux téléviseurs qui ne trouvent plus preneur.

Favoriser la durabilité et la réutilisation

Pour lui, certaines mesures simples pourraient aider à la réutilisation des outils ou des appareils. Il ne devrait pas, croit-il, y avoir de TPS ou de TVQ sur les objets usagés en bas de 20 $. Les gens recycleraient encore bien plus. J’ai vu des conteneurs pleins de vaisselle qui s’en allaient tous au dépotoir. Les marchés aux puces doivent remplir des rapports TPS, TVQ, et ne gagnent rien à essayer de les vendre.

Même s'ils apparaissent délabrés, plusieurs objets trouveront du deuxième vie. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

D’autre part, les produits n’ont plus de durabilité, constate M. Saucier qui dénonce l’obsolescence programmée et la mauvaise qualité des produits comme celle des petits frigidaires avec des tablettes quétaines qui brisent tout de suite .

Le phénomène, selon lui, s’aggrave. Les voitures s’en viennent de même. J’ai un petit pick-up Mazda 2011. Le monsieur trouvait que ça lui coûtait trop cher de le réparer.

Le ministère de l’Environnement, suggère le récupérateur, devrait se préoccuper de renforcer la durée de vie des produits.

Du métal qui sera vendu lorsque le prix seront à un niveau qui permettra d'assurer la rentabilité du centre. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Crise du recyclage

De ce temps-ci, je vends un peu de cuivre pour me sortir un salaire. J’ai quatre vans de tôles, là-bas, et même si je les vendais, ça ne paierait même pas le gaz que j’ai dépensé cet été pour l’accumuler , raconte le récupérateur.

Plusieurs amas de métal attendent un meilleur prix. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Les prix, notamment ceux du métal, souligne Frédéric Saucier, sont parfois plus bas qu’ils l’étaient quand il a lancé son entreprise en 1989. On tombe dans les 40 $ la tonne pour la tôle. Le vieux fer, je ne me suis pas informé, mais ça doit tourner autour de 77 $ la tonne, ça ne vaut vraiment pas cher.

L’aluminium et le cuivre ont perdu environ le tiers de leur valeur depuis l’hiver dernier.

Étonnamment, un certain ordre règne à travers ce qui semble, au départ, un méli-mélo d'objets hétéroclites. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

C’est le volume qui lui permet de sauver la mise. Quand les prix tombent, j’en ramasse plus. Les gens préfèrent m’appeler et vont me demander de les en débarrasser [les objets], plutôt que d’essayer de les vendre eux-mêmes.

Paroles de recycleur

Discuter avec Frédéric Saucier, c’est réaliser à quel point on se pose peu de questions sur le terminus de nos anciens biens. Les voitures, par exemple. Je récupère, dit-il, les bumpers de plastique. J’avais une entreprise de Montréal qui venait les chercher. Je n’ai pas eu de nouvelles depuis quatre ans. J’étais tout seul à les ramasser dans le coin. Là, le ministère de l’Environnement trouve que c’est un contaminant, mais ça va aller où? Au dépotoir?

Le centre ne vend presque plus de pièces de voiture. Ces anciens véhicules partiront tôt ou tard pour la ferraille. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé

Comme bien d’autres avant lui, le recycleur constate que le Québec ne dispose pas vraiment d’une base industrielle pour le recyclage des matériaux. Il y a juste dans le gros fer massif qu’il y a des fonderies qui vont le récupérer, mais la petite tôle s’en va toute dans les pays étrangers. On serait capable d’avoir des centres de récupérations pour le plastique, le métal, la vitre et faire de quoi avec. Ça pourrait se recycler à 100 % au Québec , avance M. Saucier.

Le centre de récupération est rempli d'objets de toutes sortes, attendant le tri. Photo : Radio-Canada / Joane Bérubé